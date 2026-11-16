يونس العموري يكتب لوطن: في المقهى... أهرب مني إلي

في مساء شتوي ثقيل، والسماء تبدو كأنها تحمل فوق كتفيها كل هذا التعب، وجدتني أهرب... بكل ما تبقى في روحي من رغبة في النجاة، أفر من الوجوه التي أنهكتني، ومن الأصوات التي لا تكف عن مطاردتي، ومن الأسئلة التي لا تنتهي، ومن هذا العالم الذي يصر على أن يقتحم عزلتي، حتى حين أكون في أمس الحاجة إليها. أهرب من التفاصيل الصغيرة والكبيرة، من الأخبار التي تتناسل كالفطر، ومن الحكايات التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، ومن الذين يعتقدون أن عليهم أن يكونوا حاضرين في كل شيء، وأن يقولوا شيئا عن كل شيء.

أهرب من مدينة تضيق بي، ومن شوارع صارت تحفظ خطواتي أكثر مما أحفظها، ومن وجوه تتكرر حتى باتت تشبه بعضها، ومن أحاديث مستهلكة لا تقول شيئا، ومن ضجيج يتسلل إلى رأسي حتى في ساعات الليل المتأخرة. أهرب من هذا التعب الذي لا أعرف كيف أصفه، ومن خيبات تتراكم في الصدر، ومن شعور ثقيل بأن السنوات تمضي، وأننا لا نغادر الأمكنة التي أوجعتنا بقدر ما نحملها معنا أينما ذهبنا. أهرب لأنني لم أعد أحتمل المزيد، لأن في داخلي ما يكفي من الضجيج، ولأنني أحتاج، ولو لبعض الوقت، أن أسترد ما تبقى مني.

أهرب نحو مقهاي في رام الله. أعبر الشوارع المبللة بالمطر، وأمضي بخطوات متعجلة، كأنني أخشى أن يلحق بي أحد، أو أن تتراجع روحي عن قرارها الأخير. لا ألتفت إلى الوراء، ولا أريد أن أعرف ما الذي يحدث خلفي. أريد فقط أن أصل. أن أدفع الباب الزجاجي، وأن أترك البرد والضجيج والوجوه والمدينة كلها في الخارج. أريد أن أخلع عن كتفي معطف الأيام، وأن أضع جانبا كل ما أثقلني، وأن أدخل إلى ذلك الركن الذي أعرفه، حيث لا يسألني أحد عن شيء، ولا يطالبني أحد بأن أكون على غير ما أنا عليه.

أدخل المقهى كمن يدخل ملاذا أخيرا. تستقبلني رائحة البن، ودفء المكان، وموسيقى خافتة لا تطالبني بشيء. أخلع معطفي، أختار طاولتي القريبة من النافذة، وأجلس. أطلب قهوتي، وأشعل سيجارتي، ثم أتنفس بعمق، كأنني خرجت لتوي من معركة طويلة. أراقب قطرات المطر وهي تتسابق على الزجاج، وأشعر أنني للمرة الأولى منذ وقت طويل لا أريد اللحاق بشيء، ولا انتظار أحد، ولا تفسير أي شيء. أريد أن أكون هنا فقط، أن أستعيد علاقتي بالوقت، وأن أترك الساعات تمر دون أن أركض خلفها.

أمد يدي إلى دفتري. ذلك الرفيق الذي طالما حملته معي، في الأمكنة التي ضاقت بي، وفي الأيام التي لم أجد فيها من أصغي إليه سوى الورق. أتأمل بياض الصفحة، وأتساءل كم بقي في داخلي من كلمات لم تكتب، وكم من وجع ظل عالقا بين الحروف، وكم من حكاية دفنتها في نصوص ظننت أنني حين أنهيها أكون قد تخلصت منها. لكن الكتابة لا تخلصنا دائما مما نكتب، بل ربما تعيدنا إليه، تفتح الجرح مرة أخرى، وتضعنا أمام أنفسنا عراة من كل الأقنعة.

كم كتبت عن الانتظار، وعن الذين ينتظرون خلف الأبواب الموصدة، وعن الذين اعتادوا الوقوف على أرصفة الخيبة، وعن عالم يتقن صناعة المراثي أكثر مما يتقن صناعة الحياة. كتبت عن الغضب الذي ينام في صدور الناس، وعن الصمت الذي يتحول إلى عادة، وعن الذين يرفعون أصواتهم حين لا يكون للكلام ثمن، ويبتلعون كلماتهم حين يصبح للصمت ثمن. كتبت عن التيه،

وعن الأسئلة التي لا تجد طريقها إلى الإجابة، وعن الإنسان الذي يظل يبحث عن نفسه في مرايا الآخرين، فلا يرى سوى شظايا وجهه. وكتبت، وكتبت، حتى خيل إلي أنني أستطيع بالحروف أن أرمم شيئا مما تهدم في داخلي، لكنني كلما فرغت من نص، اكتشفت أن ثمة وجعا آخر ينتظر دوره، وأن الكلمات التي نظنها نهاية الحكاية ليست سوى بداية لوجع جديد.

أستحضر سنوات الاعتقال الطويلة. تأتي دفعة واحدة، كأنها لم تغادرني يوما. أستعيد الجدران التي لم تكن تعرف الفصول، والأبواب الثقيلة التي كانت تغلق على الوقت، وتلك الأيام التي كانت تتشابه حتى يصعب التفريق بين صباح وآخر. أتذكر الوجوه التي تقاسمت معي الخبز والانتظار، والليالي التي كنا نعد فيها الساعات بدل النجوم، والأحاديث التي كانت تمتد من عتمة الزنزانة إلى آخر حدود الحلم. أتذكر كيف كنا نصنع من التفاصيل الصغيرة حياة كاملة، وكيف كانت كلمة تصل من الخارج قادرة على أن تفتح في جدار الروح نافذة، وكيف كنا نكتب على ما تيسر لنا من ورق، وننقش الحروف والكلمات كأننا نثبت للعالم أننا ما زلنا هنا، وأن الجدران مهما علت لا تستطيع أن تسجن ما يفيض به القلب والعقل.

لكن من قال إن الخروج من السجن يعني مغادرته؟ ثمة أبواب نخرج منها بأجسادنا، وتظل أرواحنا عالقة خلفها. وثمة جدران لا تحتاج إلى حجر كي تقوم، تكفيها ذاكرة لا تهدأ، وليل طويل، وأسئلة لا تنام. خرجت من هناك، لكنني لم أخرج تماما. ما زالت بعض العتمة تسكنني، وما زال شيء من ذلك الانتظار يرافقني، وما زلت أفتش أحيانا عن نافذة في جدار لا وجود له. ربما لهذا أهرب إلى المقهى، لأنني أعرف معنى أن تكون محاصرا بالمكان، وأن تبحث عن فسحة صغيرة تتنفس فيها، وأن يصبح فنجان القهوة وورقة بيضاء وقلم نافذة مفتوحة على عالم لا تستطيع الأبواب المغلقة أن تمنعك من الوصول إليه.

أعود إلى دفتري. أحاول أن أكتب، أن أنقش الحروف والكلمات، أن أترك أثرا على بياض الصفحة قبل أن يبتلعني بياض الذاكرة. أكتب ببطء، ثم أسرع، ثم أتوقف. أحيانا أشعر أن القلم أثقل من يدي، وأن الحروف التي كانت تنساب ذات يوم صارت تنتزع من أعماقي انتزاعا. ماذا أكتب؟ ومن أين أبدأ؟ هل أكتب عن السنوات التي مضت ولم تعد، أم عن تلك التي تمضي الآن ولا تشبه ما حلمنا به؟ هل أكتب عن الذين رحلوا، أم عن الذين بقوا لكنهم لم يعودوا كما كانوا؟ هل أكتب عن وطن يتعب من أبنائه، أم عن أبناء أنهكتهم الحكاية حتى صاروا يخشون أن يصدقوا نهايتها؟

أكتب عن نفسي، ربما... عن ذلك الرجل الذي يهرب إلى المقهى كي لا يواجه العالم، ثم يجد العالم كله جالسا قبالته في هيئة ذكريات. عن رجل يضع فنجان القهوة أمامه، ويشعل سيجارته، ويفتح دفترا، فيكتشف أن كل ما حاول الهروب منه قد سبقه إلى الطاولة. عن رجل لم يعد يعرف إن كان يكتب كي يتذكر، أم يكتب كي ينسى، أم لأنه يخشى أن يصمت طويلا فيضيع صوته إلى الأبد.

وفي لحظة عابرة، تحضر الحبيبة... تمر كنسمة دافئة في هذا المساء البارد، فأبتسم. ثم أعود إلى الورقة، وأترك للقلب ما يعرفه وحده.

هنا، أريد أن أنسى قليلا. أن أنسى أن هناك عالما ينتظر مني موقفا، وأن هناك أشخاصا ينتظرون ردا، وأن هناك هواتف لا تكف عن الرنين، وأن هناك أخبارا لا تنقصها المآسي، وأن هناك حكايات أثقل من أن يحملها قلب واحد. أريد أن أختفي، ولو لساعتين، من خرائط الآخرين، ومن واجبات الحضور، ومن ذلك الإلحاح اليومي الذي يجعلنا نعيش وكأننا في سباق لا نعرف خط نهايته. أريد أن أترك كل شيء خلف الباب، حتى نفسي أحيانا، وأن أجلس هنا بلا ذاكرة إن أمكن، وبلا أسئلة، وبلا مواعيد.



لكن الذاكرة لا تعرف كيف تتركنا وشأننا. تأتي بكل ما فيها، تفتح أبوابها، وتجلس قبالتي. تعيد إلي سنوات مضت، ووجوها غابت، وأحلاما لم تكتمل، ونصوصا كتبتها بوجع ثم تركتها تمضي إلى الناس، كأنني أرسل شيئا من روحي إلى غرباء لا أعرف إن كانوا سيفهمون ما أخفيته بين السطور. أتذكر كل كلمة كتبتها، وكل جملة توقفت عندها طويلا، وكل نص أعدت صياغته لأن العبارة لم تكن بقدر الوجع. كم من مرة ظننت أنني وصلت إلى نهاية الكلام، ثم باغتني شعور بأنني لم أقل شيئا بعد، وأن ما في الصدر أكبر من اللغة، وأقدم من الحبر، وأشد استعصاء على البوح.

في المقهى، لا أحد يسألني لماذا جئت، ولا أحد يطالبني بأن أكون بخير. أجلس إلى نفسي، وأصغي إلى ما يتردد في داخلي. أستعيد وجوها غابت، وأحاديث لم تكتمل، وأحلاما تركتها معلقة على حافة السنوات. أكتب قليلا، وأتوقف كثيرا، وأحدق في الفراغ، ثم أعود إلى قهوتي، كأنني أعيد ترتيب ما تبعثر في داخلي رشفة بعد رشفة. وربما لا أعيد ترتيبه، بل أتعلم فقط كيف أجلس إلى جوار هذا الخراب دون أن أنهار.

يا لها من نعمة أن تجد مكانا تستطيع فيه أن تغيب دون أن يفتقدك أحد، وأن تصمت دون أن يفسر صمتك أحد، وأن تجلس وحيدا دون أن تشعر بأن عليك الاعتذار عن وحدتك. أن يكون لك ركن صغير لا تحتاج فيه إلى ارتداء الأقنعة، ولا إلى تجميل الحكايات، ولا إلى ادعاء القوة. أن تضع رأسك بين يديك، وتترك روحك تستريح من عناء التظاهر بأنها بخير. كم تعبت من التظاهر، وكم أتقنت إخفاء ما لا يقال، وكم مرة ابتسمت فيما كان شيء عميق في داخلي يتداعى بصمت.

خارج هذا المقهى، رام الله تركض في شوارعها المبللة، والسيارات تتزاحم، والناس يطاردون مواعيدهم، والمدينة تواصل انشغالها بنفسها. أما أنا، فقد أعلنت هدنة صغيرة مع العالم. لا أريد أن أكون جزءا من هذا الركض، ولا أن أشارك في سباق لا أعرف من وضع قواعده. أريد أن أبقى حيث أنا، أراقب المطر، وأكتب، وأستحضر الذين عبروا حياتي، وأترك للصمت أن يقول ما عجزت الكلمات عن قوله.

أشرب قهوتي على مهل، وأترك للسيجارة أن تبدد شيئا من دخان الذاكرة، وأراقب الليل وهو يهبط على المدينة. أعود إلى الصفحة البيضاء، وأنقش عليها كلمات قليلة، ثم أتوقف. أنظر إلى ما كتبت، فأشعر أنني لم أكتب إلا القليل، وأن وراء كل كلمة حكاية كاملة، ووراء كل حكاية سنوات من التعب، ووراء كل صمت كلام كثير لم يجد طريقه إلى النور.

لا أريد أن أعود الآن، ولا أريد أن ينتهي هذا المساء. أريد أن أبقى هنا، في هذا الركن الصغير، حيث لا شيء مطلوب مني سوى أن أكون أنا، بكل ما أحمله من تعب وحنين وخيبات وأسئلة، بكل ما تبقى في داخلي من سنوات مضت، وبكل ما لم أقله بعد. أريد أن أترك الوقت يمضي دون أن أطارده، وأن أترك المطر يغسل زجاج النافذة، لا ذاكرتي، فبعض ما في الذاكرة لا يغسله المطر، ولا تمحوه السنوات، ولا تنقذه الكتابة.

ربما لا نحتاج دائما إلى إجابات، وربما لا نحتاج إلى تغيير العالم في كل مرة تضيق بنا الحياة. أحيانا، يكفي أن نهرب. أن نغلق الباب خلفنا، ونترك العالم ينتظر قليلا، ونذهب إلى مقهى نحبه، نطلب قهوتنا، نشعل سيجارتنا، ونفتح دفاتر الذاكرة، وننقش الحروف والكلمات، ونستعيد ما تبقى من أعمارنا على الورق، ثم نعتنق الصمت.

فليس كل هروب جبنا، وليس كل غياب انكسارا. ثمة هروب يشبه استراحة المحارب، وثمة عزلة تشبه استعادة الروح، وثمة مقاه لا نذهب إليها لنشرب القهوة فحسب، بل لننجو مما تبقى فينا من ضجيج العالم. نذهب إليها كي نلتقي بأنفسنا، ونستعيد ما سلبته منا السنوات، ونكتب ما لم نستطع قوله، ونواجه ذاكرتنا بما فيها من ندوب، ثم نجلس طويلا أمام فنجان قهوة، نراقب احتراق السيجارة، ونصغي إلى صمتنا.

وفي النهاية، ربما لا يكون المقهى سوى تلك المساحة الصغيرة التي نخلع عند بابها أثقال العالم، ونجلس فيها وجها لوجه مع ذواتنا. نشرب قهوتنا، ونصغي إلى المطر، ونترك للذاكرة أن تتكلم، ثم نلوذ بالصمت... فبعض الحكايات لا تكتمل بالكلام، وبعض الأوجاع لا تجد لها لغة، وبعض الأرواح لا تجد طريق العودة إلى نفسها إلا عبر فنجان قهوة، وورقة بيضاء، وقلم، وركن دافئ في مساء شتوي.