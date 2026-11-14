حرس الثورة: نُخضع الأسحلة الأميركية التي سيطرنا عليها للهندسة العكسية

وطن للأنباء: كشف مستشار قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني علي بلالي، اليوم السبت، أن إيران تستخدم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها، لتطوير منظوماتها الخاصة، بدلاً من الاكتفاء بإجراء "هندسة عكسية" لها.

وقال بلالي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تخضع الأسلحة والمعدات الأميركية التي حصلنا عليها خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة (في حزيران/يونيو 2025 وشباط/فبراير 2026) لعمليات الهندسة العكسية والتصميم".

وتابع: "ومع ذلك، فإننا لا نقتصر على إعادة إنتاج نماذج الأسلحة، بل نطرح أفكاراً جديدة للحصول على أسلحة خاصة بنا تختلف عن (النماذج الأصلية) وتكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتنا".

وكانت إيران أعلنت، خلال الأشهر القليلة الماضية، أنها تمكنت من السيطرة على عدد من الطائرات المسيرة الأميركية المتطورة التي تمكنت من إسقاطها، بالإضافة إلى غواصات غير مأهولة سيطرت عليها القوات المسلحة الإيرانية في مياه مضيق هرمز.

وخلال السنوات السابقة، تمكنت طهران من إنتاج نماذج مشابهة لعدد من الطائرات المسيّرة الأميركية، مثل "آر كيو 170" و"آر كيو 11" وسكان إيغل"، وذلك بعد السيطرة على هذه المسيّرات.

المصدر: الميادين