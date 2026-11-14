معرض "أيادٍ خالدة" في بيت لحم: حرفيون ومصممون يعيدون تصوّر ست حرف فلسطينية مهددة بالاندثار

وطن للأنباء: بعد محطته الأولى في البيرة، افتُتح المعرض المتنقل «أيادٍ خالدة: حوار التراث والتصميم» يوم الثلاثاء في مركز السلام في بيت لحم، بالتعاون مع بلدية بيت لحم.

ويقدّم المعرض حصيلة عامين من التعاون بين الحرفيين والمصممين لصون وتعزيز ست حرف فلسطينية مهددة بالاندثار، هي نفخ الزجاج والفخار والحفر على خشب الزيتون والتطعيم بالصدف والنسيج على النول (المجدلاوي والبلدي) ونسج الخيزران (القصب).

وسبق الافتتاحَ سوقٌ للحرف التقليدية، أتاح للزوار لقاء الحرفيين والمصممين والتعرّف إلى أعمالهم وشراء منتجاتهم، من القطع التقليدية إلى التصاميم الجديدة التي طُوّرت ضمن المشروع.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة في بيت لحم، موطن اثنتين من الحرف الست المعروضة: الحفر على خشب الزيتون والتطعيم بالصدف. فالحرفتان جزء من تراث المدينة واقتصادها منذ أجيال، وقد تضررتا بشدة من التراجع الحاد في السياحة.

ورحّبت السيدة رانيا ملكي البندك، مديرة مركز السلام في بيت لحم، ممثلةً لرئيس بلدية بيت لحم السيد حنا حنانيا، بالضيوف في بيت لحم، "مدينة السلام والأمل والتراث الحي". وشكرت اليونسكو والاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة وجامعة بيرزيت والحرفيين والمصممين المشاركين على جهودهم في إخراج المعرض إلى النور.

وقال السيد جورج جوزيف، رئيس وحدة الثقافة في مكتب اليونسكو في رام الله: "أيادٍ خالدة هو، بمعانٍ كثيرة، رسالة إلى الأيدي التي تشكّل الطين والزجاج والصوف والخشب والقصب والصدف، لتصنع منها قطعاً تحمل ذاكرة شعب". وأضاف: "الهدف ليس تحديث هذه الحرف حتى تصبح غريبة عن نفسها، بل مساعدة الخزّاف والنسّاج والنحّات على العمل إلى جانب مصمم، ليخرجوا معاً بشيء جديد ما زال يحمل ثقل المكان الذي جاء منه". كما شكر بلدية بيت لحم ورئيسها حنا حنانيا على دعمهما في استضافة المعرض في المدينة.

وقال السيد سيرج ماريت، رئيس قسم الحوكمة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن للتراث أن يبقى بالحفاظ عليه وحده، بل يجب أن يُمارَس ويُطوَّر ويُورَّث. إنه يحتاج إلى أفكار جديدة وفرص جديدة". وأضاف: "لا ينبغي للشباب أن يختاروا بين الحفاظ على تراثهم وبناء مستقبلهم، فهناك إمكانية لتحقيق الأمرين معاً".

ويضم المعرض أعمالاً من 27 مشروعاً تجمع بين المعارف الحرفية التقليدية والتصميم المعاصر، وتنتج عنها قطع وظيفية ونماذج أولية ومفاهيم تصميمية. وتُظهر هذه المشاريع مجتمعةً قدرة الحرف التقليدية على الاستجابة للأسواق المعاصرة، وعلى خلق فرص جديدة للحرفيين والمصممين الذين يمارسونها.

ويأتي المعرض ثمرةً لمشروع "الحفاظ على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار وتعزيز فرص العمل في القطاع الإبداعي في فلسطين"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه اليونسكو بالشراكة مع وزارة الثقافة وجامعة بيرزيت. وقد درس المشروع سلاسل القيمة للحرف الست والتحديات التي تواجه استدامتها، وأسهم في توثيقها ضمن السجل الوطني الفلسطيني للتراث الثقافي غير المادي. كما قدّم دعماً مالياً وفنياً للحرفيين والمصممين والجمعيات لتطوير منتجات جديدة وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم. وشارك فيه 24 حرفياً و43 مصمماً و7 جمعيات ومؤسسة أكاديمية واحدة، في 13 مدينة وقرية في مختلف أنحاء فلسطين.

وضمن المشروع، نفّذت كلية الفنون والموسيقى والتصميم في جامعة بيرزيت مكوّن CREATE، الذي عمل من خلاله طلبة ومصممون شباب وتدرّبوا إلى جانب حرفيين متمرسين، ما أسهم في نقل المعارف والمهارات الحرفية التقليدية إلى جيل جديد.

ويستمر المعرض حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في مركز السلام في بيت لحم، ويفتح أبوابه من الإثنين إلى السبت، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.