الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. إطلاق نار وقصف مدفعي

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال، اليوم السبت، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال إطلاق النار والقصف المدفعي تزامناً مع تحليق الطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وبشكل متكرر باتجاه وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدفت بإطلاق نار كثيف المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المدينة.

وأضافت أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار أيضاً شرقي مدينة غزة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,622 شهيداً و5,878 مصاباً، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,653 شهيداً و176,007 مصابين.