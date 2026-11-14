إيران تعلن احتراق 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بألغام بحرية

وطن للأنباء: أعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة والجيش الإيراني، عن احتراق ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز، إثر اصطدامها بألغام بحرية، في حادثتين منفصلتين وقعتا بفارق ساعات، وسط تحذيرات إيرانية من عبور المضيق دون تنسيق مسبق.

وفي التفاصيل، أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة، مساء الجمعة، انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما جنوبي مضيق هرمز، بعد محاولتهما العبور عبر مسار وصفته بغير المصرح به، وإطفاء أنظمة الرادار وتحديد المواقع، ما أدى إلى اصطدامهما بلغم بحري.

وأفادت القوة البحرية بأن إحدى الناقلتين من فئة ناقلات النفط العملاقة، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب المنبعثة منها أضاءت سواحل المضيق الجنوبية.

وفي حادثة منفصلة، أعلنت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، فجر اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط لحريق وتوقفها عن الحركة، إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز.

وقالت القوة البحرية إن الناقلة كانت تتنقل في المنطقة رغم التحذيرات السابقة، وبعد إطفاء أنظمة التتبع والتعرّف، محذرة من أن السفن التي تتجاهل التحذيرات وتدخل المناطق المحظورة معرضة للاصطدام بالألغام البحرية.

وفي السياق، حذرت القوات البحرية الإيرانية مالكي السفن وشركات الملاحة من عبور مضيق هرمز دون التنسيق المسبق مع مركز مراقبة حركة العبور التابع لحرس الثورة، أو تجاهل الترتيبات الإيرانية الخاصة بالمضيق.