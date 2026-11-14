عطل اتصالات المراقبة الجوية يشل حركة الطيران في أمريكا.. آلاف الرحلات ملغاة ومطار شيكاغو الأكثر تضررا

وطن للأنباء: تواصل تداعيات العطل الذي أصاب اتصالات المراقبة الجوية في الولايات المتحدة إرباك حركة الطيران، بعدما تسبب قرار تعليق الإقلاع على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وسط اضطرابات امتدت إلى رحلات دولية.

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران، بأن مطار "شيكاغو أوهير" كان الأكثر تضررا من الأزمة، مع إلغاء 459 رحلة جوية، تلاه مطار أتلانتا ثم مطار لاغوارديا في نيويورك.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن بيانات منصة "فلايت أوير"، إلغاء نحو 5 آلاف رحلة جوية داخل الولايات المتحدة بحلول الساعة 7:45 مساء بالتوقيت الشرقي، في وقت تجاوز فيه عدد الرحلات المتأخرة 10 آلاف رحلة، وفقا للبيانات المنشورة بشأن حركة الطيران.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد قررت، الجمعة، تعليق إقلاع الرحلات في مختلف أنحاء البلاد، إثر خلل في اتصالات المراقبة الجوية، قبل أن تسمح باستئناف الإقلاع بعد نحو خمس ساعات.

وأدى القرار إلى تأخيرات تجاوزت ثلاث ساعات في مطار أتلانتا، فيما بلغ متوسط تأخر الإقلاع من مطار بوسطن 26 دقيقة نتيجة كثافة الحركة الجوية، كما أعلنت السلطات إغلاق مطار ريغان في واشنطن أمام الرحلات المحولة من مطارات أخرى حتى السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى حركة الطيران الدولية، مع تأثر رحلات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبريطانيا، فيما حذرت شركات طيران من استمرار الاضطرابات وإلغاء رحلات إضافية خلال يوم السبت، رغم استئناف عمليات الإقلاع.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أرجعوا تعليق الرحلات إلى خلل في اتصالات المراقبة الجوية، نافين وجود مؤشرات على تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني، دون الإعلان عن السبب التقني المباشر للعطل حتى الآن.

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