الصحة العالمية: تغير المناخ يعيد أمراضا اختفت من شرق المتوسط

وطن للأنباء: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تغير المناخ يؤدي إلى عودة ظهور أمراض كان يُعتقد أنها اختفت من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، نتيجة تغير أنماط انتشار الأمراض بفعل موجات الحر والعواصف الرملية وشح المياه.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة البرامج والمسؤول المكلف بالمنظمة أدهم إسماعيل، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال إسماعيل، إنه لمس شخصيا، خلال عمله ممثلا للمنظمة في منطقة شرق المتوسط، تأثيرات تغير المناخ على دول المنطقة، مشيرا إلى أن تغير المناخ أصبح أحد العوامل المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية.

وأضاف: "نشهد مجددا وبشكل متزايد ظهور أمراض في منطقتنا كنا نعتقد أنها اختفت، ولم يعد بإمكاننا انتظار بيانات مثالية للتحرك".

وأوضح أن النزاعات والنزوح في منطقة شرق المتوسط يفاقمان الضغوط على الأنظمة الصحية الهشة، في ظل عجز المستشفيات عن استيعاب موجات اللاجئين والنازحين، وتزايد مخاطر انتشار الأمراض.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأممية والمبادرات المجتمعية، لتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة لمواجهة هذه التحديات