شهيد برصاص الاحتلال شرق غزة

وطن للأنباء: استشهد مواطن، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بقصف مدفعية الاحتلال، وإطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية، والزوارق الحربية في مناطق متفرقة.

كما استشهد، الليلة الماضية، المواطن رمزي نبيل رمضان أبو تيم (36 عاما)؛ في قصف مسيرة الاحتلال قرب خيمة في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها في عرض بحر خان يونس.