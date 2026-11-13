ارتفاع أسعار النفط والذهب

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوياتها، والذي سجلته في الجلسة الماضية لكنها تتجه لتكبد خسائر أسبوعية.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الآسيوية الفورية بنسبة 0.2% إلى 3883.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه 3% أمس.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3887 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 50.07 دولارا للأوقية، وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1523.55 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 996.84 دولارا. غير أن المعادن الثلاثة تتجه جميعها نحو خسارة أسبوعية.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس، ثلاثة دولارات للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 95.82 دولارا للبرميل عند التسوية، بزيادة 3.06 دولارات بنسبة 3.3%.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.74 دولارا للبرميل عند التسوية، مرتفعا 2.21 دولار بنسبة 2.6%.

ورغم هذا الارتفاع، فقد سجل كلا الخامين تراجعا أسبوعيا بنحو 2.5%.