الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صاف بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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