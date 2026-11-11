ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,653 والإصابات إلى و176,007 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,653 شهيدا، و176,007 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8 شهداء، و29 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,622، والإصابات إلى 5,878، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.