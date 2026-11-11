خريجو الصيدلة في جامعة القدس يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي

وطن للأنباء: حقق 81 خريجًا وخريجة من كلية الصيدلة في جامعة القدس، من طلبة القدس والداخل الفلسطيني، نسبة نجاح كاملة بلغت 100% في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي لعام 2026، وذلك بمنافسة العشرات من خريجي الصيدلة من أعرق الجامعات الإقليمية والدولية، في نتيجة تعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والعملي الذي توفره الجامعة لطلبتها، ومكانة مجمع الكليات الطبية الذي يحظى باعتراف محلي ودولي شامل.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، طلبة الكلية وخريجيها بهذا التفوق، مشيدًا بمستواهم الأكاديمي الذي يؤهلهم للمنافسة مع خريجي أعرق الجامعات الإقليمية والدولية، ومؤكدًا أنهم يمثلون جامعة القدس وسفراء لها أينما حلّوا.

وأشار أ.د. أبو كشك إلى أن هذه النتيجة تضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها خريجو الكلية في امتحانات مزاولة المهنة، وما يسجلونه من حضور وتميز في دول أوروبا والولايات المتحدة، مثمّنًا جهودهم واجتهادهم، ودور الكلية في الحفاظ على جودة التعليم الصيدلاني والارتقاء بمستوياته الأكاديمية والمهنية.

من جانبه، هنأ عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور أحمد عمرو، الخريجين وذويهم بهذا النجاح، مشيدًا بجهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والكادر الفني في الكلية والجامعة، ودورهم في مساندة الطلبة وتأهيلهم علميًا وعمليًا.

وأوضح أ.د. عمرو أن هذا التفوق يأتي امتدادًا لمسيرة متواصلة من النجاح، مشيرًا إلى أن الكلية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في خطتها الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل وتطورات المهنة، إلى جانب تحديث مختبراتها وتجهيزاتها، وتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، فضلًا عن تميز كادرها الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تزويد الطلبة بالمهارات والكفاءات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة واقتدار.

وشهدت كلية الصيدلة خلال السنوات الماضية تطورًا متواصلًا على المستويين الأكاديمي والبحثي، تُوج بالحصول على عضويات واعتمادات أكاديمية ومهنية، وتعزيز حضورها في الأبحاث والمنشورات العلمية الدولية، في إطار سعيها المستمر إلى تطوير برامجها التعليمية والارتقاء بمخرجاتها وفق المعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

ويشار إلى أن خريجي كلية الصيدلة، إلى جانب خريجي التخصصات الطبية الأخرى في جامعة القدس من طلبة القدس والداخل الفلسطيني، يحققون نتائج متميزة في امتحانات مزاولة المهنة، بما يعكس مستوى التأهيل الذي توفره الجامعة في تخصصاتها الطبية، ومكانة مجمع الكليات الطبية وما يحظى به من اعترافات أكاديمية ومهنية محلية ودولية.