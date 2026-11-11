مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون غرب ديراستيا ويصيبون مواطنة في رأسها

وطن للأنباء: أصيبت مواطنة، اليوم الأربعاء، بجروح في رأسها، جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة الواد الغربي غرب بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنة سمر طارق يوسف زيدان (42 عاماً)، أصيبت بجروح متوسطة بعد أن ألقى مستوطنون الحجارة باتجاهها، أثناء قطفها الزيتون برفقة زوجها وأبنائها في المنطقة.

وأضافت المصادر أن منطقة الواد الغربي تشهد اعتداءات متزايدة من قبل المستوطنين منذ بداية موسم قطف الزيتون مطلع الشهر الماضي، في ظل وجود بؤرة استيطانية رعوية في المنطقة.