"الديمقراطية" في ذكرى رحيل عرفات: نستذكر تاريخه الحافل بالعبر والدروس والتضحيات

وطن للأنباء: أستذكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات مسيرته النضالية ودوره في قيادة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن تاريخه حافل بالعبر والدروس والرموز والخبرات والتضحيات.

وقالت الجبهة في بيان وصل وطن نسخة منه إن عرفات وهب نفسه لشعبه وقضيته، واتسم بالتواضع الشديد، والاعتزاز بكرامته الوطنية وكرامة شعبه، وكان منفتحا على الحوار والتشاور مع الآخرين، وخاض المعارك دفاعا عن منظمة التحرير الفلسطينية وموقعها التمثيلي.

وأضافت أن عرفات حرص على علاقاته الوطنية مع مكونات الحالة الوطنية، متجاوزا الاعتبارات السياسية والخلافات الفكرية، وأدى دور القائد لجموع الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، وكان يحلم بالعودة إلى القدس ورفع رايات فلسطين على قبابها وأجراسها.

وأكدت الجبهة أن استذكار عرفات في ذكرى رحيله لا يعني أن الذاكرة تغيب صورته في خضم الانشغال اليومي بالنضال، فهو، إلى جانب القادة الكبار الآخرين، جزء لا يتجزأ من التاريخ المجيد للشعب الفلسطيني وقضيته، واسمه محفور في الذاكرة لا تمحوه الأيام والسنون.

ووجهت الجبهة تحية وفاء إلى ذكرى عرفات، وتحية إجلال وإكبار إلى رفاقه الشهداء من القادة والمناضلين، مؤكدة أن الشعب الذي لا يحترم شهداءه ولا يحفظ مكانتهم في ذاكرته الغنية، هو شعب لا يستحق الحياة.