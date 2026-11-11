"الجدار والاستيطان": 1,128 عملية إحراق نفذها الاحتلال والمستوطنون منذ تشرين الأول 2023

وطن للأنباء: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إحراق مستوطنين مشطباً للمركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فجر اليوم الأربعاء، يأتي في سياق اعتداءات متكررة تستهدف أمن المواطنين ومصادر رزقهم، من خلال استخدام النيران لإلحاق الأضرار بالممتلكات والمنشآت الفلسطينية.

وأفادت الهيئة بأن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، فيما حاول الأهالي إخماد النيران، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية عقب الاعتداء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن معطياتها وثقت 1,182 عملية إحراق نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال الفترة الممتدة من السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الثلاثين من أيلول 2026، بينها 809 عمليات استهدفت الممتلكات والمركبات والمنشآت، و373 استهدفت الأراضي.

وأشارت إلى أن محافظتي رام الله والبيرة ونابلس سجلتا النسبة الأكبر من هذه الاعتداءات، بواقع 376 عملية إحراق في رام الله والبيرة، و335 في نابلس، بمجموع 711 عملية، تشكل 60.2% من إجمالي العمليات الموثقة.

وفي محافظة نابلس، توزعت العمليات على 207 عمليات إحراق استهدفت الممتلكات و128 استهدفت الأراضي، فيما سجلت رام الله والبيرة 238 عملية استهدفت الممتلكات و138 استهدفت الأراضي.

وتوزعت بقية العمليات على محافظات الخليل بواقع 112 عملية، وجنين 73، وبيت لحم 64، وطولكرم 61، وسلفيت 44، وقلقيلية 39، والقدس 32، وطوباس 29، وأريحا 17، بما يعكس اتساع نطاق اعتداءات الإحراق في مختلف محافظات الضفة الغربية.

ولفتت الهيئة إلى أن قرية اللبن الشرقية تعرضت لاعتداءات إحراق سابقة، إذ أقدم مستوطنون في السادس من نيسان 2026 على إحراق منزل وخيمتين وثلاث مركبات، والاعتداء على مواطنين في البلدة. كما وثق تقرير الهيئة لشهر تشرين الأول إحراق مستوطنين مركبتين في التاسع عشر من الشهر بمنطقة وادي الشاعر، الواقعة بين اللبن الشرقية وسلفيت.

وأكدت أن إحراق الورش ومشطب المركبات والمنشآت الصناعية لا يقتصر أثره على الخسائر المادية، بل يؤدي إلى تعطيل العمل وقطع مصادر دخل الأسر، ويضاعف الأعباء المعيشية على أصحابها، فيما يتسبب إحراق الأراضي والأشجار في خسارة المواسم الزراعية وتهديد قدرة المواطنين على الصمود في أراضيهم.

وأضافت أن مسؤولية جيش الاحتلال لا تقتصر على عمليات الإحراق التي ينفذها مباشرة، بل تشمل الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون بحضور قوات الاحتلال أو تحت حمايتها، إلى جانب عرقلة وصول المواطنين وطواقم الإطفاء إلى مواقع الاعتداءات، الأمر الذي يسهم في تكرارها واستمرارها دون محاسبة.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، وضمان وصول طواقم الإطفاء والإسعاف دون عوائق، ومحاسبة المستوطنين المتورطين والجهات التي توفر لهم الحماية، محذرة من أن تكرار استهداف المنازل والمنشآت والأراضي الزراعية بالإحراق يشكل أداة للضغط على الفلسطينيين وتهديد بقائهم في أرضهم.