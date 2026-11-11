الخبير البيئي د. أبو قرع يدعو لتنظيم حملات توعوية وطنية للحد من انتشار ظاهرة التدخين في بلادنا

وطن للأنباء: دعا الخبير البيئي د. عقل أبو قرع الى إعطاء موضوع الإدمان على التدخين في بلادنا الأولوية الوطنية، وبأن يتم وضع الخطط الملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، حيث نلاحظ بشكل لا جدال فيه ازدياد ظاهرة التدخين بكل سلبياتها، وبالأخص عند الجيل الشاب، وبالتحديد عند فئة الشابات، وهذه ظاهرة مقلقة وبل لها تبعات وخيمة، من النواحي الصحية، والبيئية، والاجتماعية، والمادية.

وطالب بأن يتم تسخير الجهود من أجل الحد من تفاقم هذه الظاهرة، حيث تشير الأرقام الإحصائية الفلسطينية الحديثة الى أن حوالي 30% من الفلسطينيين من عمر 18 عاما وما فوق هم من المدخنين، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية، ومن ضمن المعطيات كذلك، ان حوالي 60% من المدخنين من الجيل الشاب من الذكور والاناث، كان الوالدان (الاب أو الام أو كلاهما) هما من المدخنين.

امراض مزمنة

وأشار د. أبو قرع الى إحصاءات منظمة الصحة العالمية، التي تبين أن حوالي 90 % من الوفيات بسرطان الرئة و75 % من التهاب القصبات الهوائية المزمن و25 % من انسداد الشريان التاجي سببها التدخين، وان تبعات التدخين تؤدي الى وفاة 15 شخصا كل دقيقة ، وأن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم، وان التبغ هو من المسببات الرئيسية للوفاة والذي يمكن الوقاية منه، حيث يموت شخص كل أربع ثوان في العالم بسبب التدخين النشط أو التدخين السلبي، الذي هو يعني تعرض الأشخاص غير المدخنين المتواجدين في بيئة العمل الى الدخان المتصاعد من المدخنين.

وأردف أبو قرع، إن الأمراض المرتبطة بشكل مباشر بالتبغ هي السرطان، خصوصاً سرطان الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي من نوع مرض الانسداد الرئوي، وان إنتاج التبغ واستهلاكه يؤديان الى بث نحو 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الى طبقات الجو سنوياً وما لذلك من تداعيات بيئية ومنها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

حظر التدخين في الاماكن العامة

ودعا ابو قرع الى سن وتطبيق قوانين لمنع التدخين في الاماكن العامة في بلادنا، وبأن يكون هذا الحظر تدريجيا، حيث ان من ضمن التدابير التي دعت اليها منظمة الصحة العالمية هو فرض الحظر على التدخين في الاماكن العامة، وحظر الإعلان والترويج للتبغ، وان هذه الاجراءات قد وفرت الحماية للملايين من البشر من اثار التدخين السلبية، وخاصة مما يعرف بالتدخين السلبي، اي الذي يؤذي الاشخاص غير المدخنين والذين يتواجدون في بيئة المدخن، مع العلم ان التبغ يحوي حوالي 250 مادة كيميائية ضارة، ومنها ما يسبب السرطان وبالأخص سرطان الرئة، وهناك اثار وخيمة على الاطفال الذين يتواجدون في بيئة المدخن، وان حظر التدخين في الاماكن العامة ينسجم مع الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، مع العلم ان حوالي 32 دولة قد اقرت ذلك خلال السنوات القليلة الماضية..