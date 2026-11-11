قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عشرة مواطنين من نابلس وجنين وقلقيلية والخليل، إلى جانب مداهمة منازل وتفتيشها وإلحاق أضرار بمحتويات بعضها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة نابلس، وهم نور الدين حلاوة، ونضال أبو رميلة من حي الضاحية، وإيهاب خميس منصور من إسكان المهندسين، ورائد خريم، وكنان استيتية من البلدة القديمة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جهاد أبو زينة، عقب مداهمة منزل ذويه في شارع الناصرة بالمدينة، كما اعتقلت الشاب علي خالد أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عقب مداهمة منزله.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب جنين، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رضوان خلال اقتحام بلدة عزون شرق المدينة، كما داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدتي عزون وكفر ثلث.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر عويضات، عقب مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح جنوب المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف من أصحابها يوسف محمد نعمان الشيخ، ونظير محمد نعمان الشيخ، وأحمد قاسم محمد الشيخ، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية اقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها مداهمة المنازل وتفتيشها واعتقال المواطنين، إلى جانب إلحاق أضرار بالممتلكات وتحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.