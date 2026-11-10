واشنطن أجلت طائرات من قاعدة ميلدنهول البريطانية أمس بسبب تهديدات إيرانية محتملة

رام الله - وطن للأنباء: نقلت الولايات المتحدة طائرات للتزود بالوقود جوا من قاعدة ميلدنهال البريطانية إلى ألمانيا ومواقع أخرى، عقب تلقي معلومات استخباراتية بشأن تهديد إيراني محتمل يستهدف القاعدة، في خطوة ترافقت مع تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدتين عسكريتين بريطانيتين تستضيفان قوات أمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي نقل طائرتين للتزود بالوقود إلى ألمانيا في وقت مبكر من الاثنين، قبل أن تتبعهما طائرات أخرى، وسط استمرار تقييم طبيعة التهديد.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين لا يزالون يناقشون طبيعة المعلومات الواردة، وما إذا كانت تشير إلى هجوم وشيك أم إلى تهديد أمني عام يستهدف قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وبالتزامن مع ذلك، رفعت السلطات الأمريكية الإجراءات الأمنية في قاعدتي ميلدنهال ولاكينهيث البريطانيتين، فيما ذكر موقع "ذا وور زون" العسكري أن الجيش الأمريكي عزز تدابير حماية القوات في القاعدتين.

ورفض سلاح الجو الأمريكي الكشف عن الأسباب المحددة لتحركات الطائرات، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الطائرات بين القواعد العسكرية تندرج أيضا ضمن العمليات المعتادة.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من سحب قاذفات أمريكية من طراز "B-1" من قاعدة فيرفورد البريطانية، على خلفية معلومات استخباراتية بشأن مخطط لهجوم بطائرات مسيرة يُشتبه في ارتباطه بإيران.

وتعيد التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة إثارة التساؤلات بشأن مستوى التهديدات الأمنية التي تواجه المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، في ظل استمرار التوتر مع طهران، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي استبعد فيها إلى حد كبير استئناف الضربات العسكرية ضد إيران.