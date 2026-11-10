ترامب: الحرب مع إيران تقترب من نهايتها.. والحصار مستمر حتى التوصل إلى اتفاق

رام الله - وطن للأنباء: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود "زخم إيجابي" نحو إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن المواجهة العسكرية تقترب من نهايتها، لكنه أكد استمرار الحصار البحري المفروض على طهران، ومواصلة عملية "البوابة الحديدية" التي تستهدف مساراتها التجارية البرية، مشددا على جاهزية القوات الأميركية لاستئناف العمليات العسكرية إذا اقتضت التطورات ذلك.

في المقابل، ربطت طهران استئناف المفاوضات مع واشنطن بالاستجابة للشروط السبعة التي وضعتها لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها لا تعتزم العودة إلى طاولة التفاوض ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات عملية تلبي مطالبها.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن الحرب مع إيران "انتهت فعليا من الناحية العسكرية"، وإن الصراع يقترب من نهايته بسرعة، لكنه استدرك أن واشنطن لن تعلن انتهاءه قبل ضمان حماية حلفائها في المنطقة من أي أضرار محتملة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حل طويل الأمد وليس مجرد تسوية مؤقتة.

وأضاف أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الإيرانيين يتحدثون مع واشنطن "بأدب شديد"، لكنه لم يقدم ضمانات بشأن التطورات المقبلة، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات شديدة إذا لزم الأمر.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال ترامب إنه ناقش معه قضايا متعلقة بإيران، مشيرا إلى أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولا أخرى تفضل استمرار الوضع الراهن، بما يشمل الحصار البحري الأميركي وعملية "البوابة الحديدية" التي وصفها بأنها تتيح فرض حصار بري وبحري على إيران.

وشدد ترامب على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي "أمر غير قابل للتفاوض"، مضيفا أن الولايات المتحدة في حالة استعداد عسكري كامل، وجاهزة للتحرك إذا طرأ أي تغير على التطورات في الشرق الأوسط، لكنه استبعد إلى حد كبير استئناف العمليات العسكرية في المرحلة الحالية.

وأكد أن واشنطن تواصل فرض ما وصفه بـ«أكبر حصار عسكري على الإطلاق» على إيران، مشيرا إلى وجود ثلاث حاملات طائرات أميركية في الشرق الأوسط بحالة استعداد قتالي كامل، ومعربا عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامها.

وزعم ترامب أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية، مشيرا إلى غرق 158 سفينة وتدمير 268 طائرة، فضلا عن تراجع القدرة التصنيعية الإيرانية بنحو 85%، ما قلص، بحسب قوله، قدرتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

واعتبر أن إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله أصبحا محميين من التهديدات الإيرانية، وأن حلفاء واشنطن في المنطقة باتوا أكثر أمنا مما كانوا عليه قبل ستة أشهر، مضيفا أن إنهاء المواجهة سيجعل الشعب الأميركي والعالم أكثر أمنا.

طهران: لا مفاوضات دون الاستجابة للشروط السبعة

في المقابل، شدد مسؤول أمني إيراني كبير على أن بلاده لا تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة ما لم تتخذ واشنطن خطوات عملية للاستجابة للشروط السبعة التي وضعتها طهران ضمن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الوقت حان للاستجابة للشروط السبعة التي حددتها طهران مرارا، في تأكيد على تمسك إيران بمطالبها قبل استئناف المسار التفاوضي.

وكان ترامب قد قال، في مقابلة هاتفية مقتضبة مع وكالة "رويترز"، إن قطر والسعودية حريصتان على التوصل إلى حل سلمي للصراع، لكنه أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية في أي وقت.

وأضاف أن الدوحة والرياض تريدان حلا سلميا، لكنه شدد على أن واشنطن مستعدة لتنفيذ ضربات إذا لزم الأمر، مؤكدا أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف العمليات، وأنه راض عن الحصار البحري المفروض على إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من استبعاد ترامب تجدد القتال، إذ قال لشبكة «سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الحرب «غير مرجح إلى حد كبير»، لكنه أضاف أنه قد يلجأ إلى ذلك إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن القرار يتوقف على استعداد طهران للتوقيع على اتفاق تعتبره واشنطن مناسبا.

وساطة إقليمية وسط تعثر المفاوضات

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالمحادثات التي أجراها مع ترامب ونائبه جي دي فانس في واشنطن، بشأن التطورات الإقليمية وسبل إحراز تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وقال آل ثاني، في منشور على منصة «إكس»، إنه ناقش مع المسؤولين الأميركيين الأوضاع في المنطقة وسبل إحراز تقدم في المفاوضات، مثمنا المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، توقف تحركات الوسطاء الساعين إلى إنهاء الحرب، على خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي خسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس.

وقال عراقجي إن «الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأميركية» تستدعي بعض الوقت قبل تهيئة الأجواء لاستئناف جهود الوساطة.

وتتواصل جهود الوساطة الإقليمية، بمشاركة قطر وباكستان، لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أميركي - إسرائيلي على إيران أواخر شباط/فبراير الماضي. ورغم التراجع الكبير في العمليات العسكرية، لا تزال طهران تفرض قيودا على الملاحة في مضيق هرمز، فيما تواصل البحرية الأميركية حصار الموانئ الإيرانية، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق وآليات إنهاء المواجهة.