توقعات بعزل وزير الدفاع الأمريكي قبل نهاية العام.. وترامب يدعو الجمهوريين إلى التصدي لمحاولات عزله

رام الله – وطن للأنباء: توقع النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي ألا يستمر وزير الدفاع بيت هيغسيث في منصبه حتى نهاية العام الجاري، داعيا إلى مغادرته فورا، وذلك بعد تقديمه ثمانية بنود لعزل الوزير، وسط تصاعد المواجهة داخل الكونغرس بشأن أدائه.

وقال ماسي، في مقابلة مع شبكة CNN، إنه يرجح بدرجة كبيرة ألا يكمل هيغسيث ولايته حتى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، معتبرا أن مطالبته بمغادرة منصبه الآن تمثل خطوة أقل حدة مما قد يواجهه لاحقا مع انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين في كانون الثاني/يناير.

وحذر النائب الجمهوري من أن الديمقراطيين قد يفتحون تحقيقات موسعة بشأن إدارة هيغسيث لوزارة الدفاع، ويعقدون جلسات استماع في مجلس النواب، ويستدعون مسؤولين وعاملين سابقين تحت إمرته للإدلاء بشهاداتهم بشأن وقائع وتفاصيل قال إنها لم تُكشف للرأي العام بعد.

وأضاف ماسي أنه لا يطالب بسجن الوزير أو تحميله مسؤولية مدنية، وإنما بمغادرته منصبه، محذرا من أن الإجراءات التي قد يتخذها الديمقراطيون ستكون أقل تساهلا من تحركه الحالي.

وفي سياق متصل، توقع ماسي أن يصوت بعض النواب الجمهوريين، بمن فيهم نواب خسروا مقاعدهم أو فازوا بفوارق ضئيلة في الانتخابات الأخيرة، خلافا لتوجهات حزبهم خلال التصويت المرتقب على عزل هيغسيث.

وعزا ذلك إلى نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، قائلا إن بعض النواب باتوا يستشعرون تداعيات سياسية مقبلة، في ظل مخاوف من تفاقم الأوضاع بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ولا سيما فيما يتعلق باحتمال اندلاع حرب مع إيران خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن التصويت على عزل الوزير قد يجري مساء الثلاثاء أو الأربعاء.

في المقابل، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدفاع عن هيغسيث، وهاجم ماسي عبر منصة "تروث سوشال"، واصفا إياه بأنه عضو كونغرس "مهزوم"، ومعتبرا أن مساعيه لعزل وزير الدفاع تستهدف مسؤولا وصفه بأنه من أكثر المسؤولين العسكريين شعبية ونجاحا في البلاد.

وقال ترامب إن معدلات التجنيد العسكري وصلت إلى مستويات قياسية، بعد تراجعها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرا إلى ما وصفهما بانتصارين في فنزويلا وإيران، ومشددا على أن هيغسيث يستحق الإشادة بدلا من العزل.

ودعا ترامب أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى الوقوف إلى جانب وزير الدفاع والتصدي لمحاولات عزله، في موقف يعكس تمسكه به رغم الضغوط التي يواجهها داخل الكونغرس.