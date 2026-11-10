تراجع النفط والذهب واستقرار الدولار

وطن للأنباء: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مواصلة خسائرها السابقة، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري ضد إيران.

وانخفض خام برنت إلى نحو 91.56 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي إلى 85.79 دولار.

كما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 4115.12 دولار للأونصة، بفعل عمليات جني الأرباح وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، استقر الدولار الأميركي خلال التعاملات الآسيوية، وسط ترقب بيانات التضخم، التي قد تعزز التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية. وشهد اليورو والجنيه الإسترليني استقرارا نسبيا، فيما تداول الين الياباني قرب 157.97 مقابل الدولار.