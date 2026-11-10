الاحتلال يقتحم مسجد الزير شرق بيت لحم ويمنع إقامة صلاة الفجر

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مسجد الزير في منطقة بيت فالوح شرق بيت لحم، ومنعت المصلين من أداء صلاة الفجر، واحتجزتهم لعدة ساعات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بيت فالوح، وداهمت مسجد الزير بالتزامن مع أذان الفجر، ومنعت المصلين من إقامة الصلاة.

وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا المصلين خارج المسجد لعدة ساعات، قبل أن يفرجوا عنهم.

يُذكر أن قوات الاحتلال منعت، في الثامن عشر من تموز/يوليو الماضي، رفع أذان الفجر وإقامة الصلاة في أحد مساجد قرية حوسان غرب بيت لحم، وأجبرت المصلين على مغادرته، قبل أن تطلق باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.