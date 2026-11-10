إصابة صياد وتضرر مركبي صيد بنيران بحرية الاحتلال قبالة ساحل خان يونس

وطن للأنباء: أُصيب صياد، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى أيضاً إلى تضرر مركبي صيد.

وتأتي هذه الحادثة في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الصيادين في قطاع غزة، حيث تتعرض مراكبهم لإطلاق النار والملاحقة من الزوارق الحربية الإسرائيلية، إلى جانب التضييق على مساحة الصيد المسموح بها، ما يهدد حياتهم ومصدر رزقهم الوحيد.