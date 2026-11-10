اسماعيل الريماوي يكتب لوطن: بين أمجاد الأمس وانكسارات اليوم.. أمة تنتظر صحوة الوعي

في عالمنا العربي، ما زلنا نعيش على أمجاد الماضي، ونستحضر انتصارات التاريخ وكأنها إنجازات تتحقق في حاضرنا، بينما واقعنا يزداد قسوة، وشعوبنا تعيش بين القتل والتهجير والحروب والفقر والخذلان، في وقت يمضي فيه العالم نحو العلم والتكنولوجيا والمعرفة وصناعة المستقبل.

ليست المشكلة في الاعتزاز بالتاريخ، فالأمم التي لا تعرف تاريخها تفقد جزءاً من هويتها، لكن المشكلة أن يتحول التاريخ إلى ملجأ نهرب إليه من مواجهة الحاضر، وأن تصبح أمجاد الأجداد بديلاً عن مسؤوليتنا في صناعة أمجاد جديدة.

لقد أصبحنا في كثير من الأحيان أسرى الانتماءات الحزبية والفصائلية، نقدم الولاء على الحقيقة، وندافع عن الأشخاص قبل أن نقيم أفعالهم، ونبحث عن أخطاء الآخرين أكثر مما نراجع أخطاءنا، وهكذا تتحول السياسة من مساحة للاختلاف والتنافس على خدمة الناس إلى ساحة للدفاع عن الأشخاص والرموز، مهما كانت النتائج ومهما كان الثمن.

والأخطر من ذلك هو تقديس الأشخاص وتحويلهم إلى رموز لا يجوز الاقتراب منها بالنقد أو المساءلة، وكأن التاريخ النضالي يمنح أصحابه حصانة دائمة من المحاسبة فالتاريخ، مهما كان عظيماً، لا ينبغي أن يكون صكاً مفتوحاً لتبرير أخطاء الحاضر، ولا يمكن لأي إنجاز سابق أن يعفي صاحبه من مسؤولية قراراته اليوم.

كما أصبح النقد في ثقافتنا لدى البعض خيانة، والاختلاف خروجاً عن الجماعة، والسؤال تشكيكاً في النوايا، فبدلاً من أن نناقش الفكرة نحاكم صاحبها، وبدلاً من أن نبحث عن الحقيقة نبحث عمن يوافقنا، وبدلاً من أن نرفع سقف طموحاتنا نخفض توقعاتنا إلى درجة يصبح فيها أداء الواجب إنجازاً يستحق التصفيق.

وهنا تكمن المعضلة: حين نعتاد القليل حتى نراه كثيراً، ونبرر الفشل باسم الظروف، ونتعامل مع المسؤولية باعتبارها منّة، ومع المحاسبة باعتبارها مؤامرة لذلك نبقى في مكاننا بلا اي تقدم او تطور يذكر .

إن الشعوب لا تتقدم بالشعارات، ولا تنتصر بمجرد استعادة ذكريات الانتصارات، ولا تبني مستقبلها بتقديس القيادات أو الاحتماء بالماضي، تتقدم حين تمتلك شجاعة النقد والمراجعة، وحين يصبح الإنسان وكرامته وحقوقه معياراً للحكم على أداء المؤسسات والقيادات، لا مقدار ولائه لهذا الحزب أو ذاك الفصيل.

لسنا مطالبين بالتخلي عن تاريخنا أو التنكر لتضحيات من سبقونا، بل مطالبون بأن نحترم تلك التضحيات من خلال البناء عليها، لا استخدامها لإسكات الأسئلة وتعطيل المحاسبة، فمن ضحّى من أجل حرية شعبه لم يفعل ذلك لكي تتحول الحرية إلى امتياز تحتكره جماعة أو قيادة.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب أمة هو أن تفقد قدرتها على مراجعة ذاتها، وأن تصبح أسيرة رواياتها القديمة، تخشى الاعتراف بالأخطاء أكثر مما تخشى تكرارها.

نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الولاء للأشخاص إلى ثقافة الولاء للمبادئ، ومن تقديس الماضي إلى صناعة الحاضر، ومن عقلية التبرير إلى شجاعة المساءلة، ومن الانتماء الأعمى إلى المواطنة والوعي والمسؤولية.

فالأمم لا تعيش على أمجاد أجدادها إلى الأبد، والتاريخ لا يمنح أحداً حق احتكار المستقبل.

فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ليس ماذا فعل أجدادنا، بل ماذا نفعل نحن اليوم؟ وماذا سيكتب التاريخ عن جيل عاش كل هذه المعاناة، ولماذا لم يستطع تحويل دروس الماضي إلى مستقبل يليق بشعوبه؟

فالأمم لا تُقاس بما ترويه عن أمجادها، بل بما تصنعه لشعوبها، ولا تُحفظ مكانتها بتقديس قادتها، بل بقدرتها على مراجعة أخطائها وتصحيح مسارها، لقد آن الأوان أن نتحرر من أسر الروايات القديمة، وأن ندرك أن الانتماء الحقيقي ليس أن نصفق لمن نحب، بل أن نقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، وأن نضع كرامة الإنسان فوق كل حزب وفصيل وقيادة، لا نريد لأجيالنا القادمة أن ترث منا حكايات الانتصارات فقط، بل نريدها أن ترث وطناً يحفظ كرامتها، ومستقبلاً يليق بأحلامها، ووعياً لا يخشى السؤال ولا يخضع للتقديس.

فليس أخطر على الأمم أن تخسر معركة، بل أن تخسر قدرتها على التفكير، وأن تعتاد الهزيمة حتى تنسى أن لها حقاً في النهوض.