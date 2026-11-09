استشهاد الطفل معتز دغلس برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، استشهاد الطفل معتز إياد دغلس (14 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أفادت في وقت سابق بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص الحي في البطن والحوض، خلال اقتحام القرية، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر (19 عاماً) بالرصاص الحي في يده، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة متطوعين من طواقم الإسعاف التابعة لها، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في القرية.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات.