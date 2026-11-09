مسؤول أمريكي يعلن قرب وصول وحدة المارينز ومجموعة الإنزال إلى الشرق الأوسط

وطن للأنباء: قال مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع وصول وحدة المارينز الاستكشافية الـ13، ومجموعة للإنزال إلى منطقة الشرق الأوسط هذا الشهر.

وبيّن المسؤول نفسه أن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" ومجموعتها الضاربة لن تصل إلى المنطقة قبل منتصف الشهر.

وفي هذا السياق، تواصلت حركة النقل والإسناد الجوي العسكري الأمريكي باتجاه الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع مغادرة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" سنغافورة ومواصلة رحلتها نحو المنطقة، التي تشهد توترا مستمرا بين واشنطن وطهران.

وتم رصد أكثر من 100 رحلة لطائرات النقل العسكري والتزود بالوقود الأمريكية، منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عبر تحليل بيانات الملاحة الجوية ومسارات الطائرات المنطلقة من القواعد والمطارات الأوروبية باتجاه إسرائيل والأردن ووجهات أخرى في الشرق الأوسط.

المصدر: "الجزيرة"