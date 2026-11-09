قوات الاحتلال تقتحم بلدات وقرى في الضفة ومستوطن يعتدي بالضرب على مواطنة جنوب الخليل

وطن للأنباء: شهدت عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، مساء اليوم الاثنين، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل وإجبار أصحاب محال تجارية على إغلاقها، فيما اعتدى مستوطن بالضرب على مواطنة خلال هجوم استهدف منزلها جنوب الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، وتمركزت في عدد من أحيائها وشوارعها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، اعتدى مستوطن بالضرب على المواطنة معزوزة محمد اعبيد، خلال هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على منزلها في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا، برفقة أبقارهم، وتحت حماية جنود الاحتلال.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن أحد المستوطنين صفع المواطنة على وجهها أثناء تصويرها اعتداءات المستوطنين على منزلها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء، داخل أزقة المخيم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منهما، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات.

أما في محافظة نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا وقرية بورين جنوب المحافظة، وداهمت عدداً من المنازل في عقربا وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي بورين، أجبر جنود الاحتلال عدداً من أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية.