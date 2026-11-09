قاليباف: "إسرائيل" تسعى لجرّ الولايات المتحدة إلى حرب لا نهاية لها مع إيران

وطن للأنباء: صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأنّ اسرائيل "تسعى جداً لجر الولايات المتحدة إلى حرب لا نهاية لها مع إيران".

وأضاف، في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ الحرب "هي مستنقع لا يمكن لأي رئيس، الآن أو في المستقبل، جمهوري أو ديمقراطي، الهروب منه".

وأكّد أنّه ما لم تتخلَّ واشنطن عن عقلية "إسرائيل أولاً"، فإنّ "أميركا وحلفاءها يتجهون مباشرةً نحو عصر مظلم".

وفي وقتٍ سابق، رأى قاليباف، أنّ الأميركيين أظهروا اعتراضهم على الحرب على بلاده، معرباً عن تأييده لهذا الرسالة، وذلك في أول تعليق له على النتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وقال رئيس البرلمان الإيراني: "الضمير أم تكاليف المعيشة؟ لقد قال الأميركيون "لا للحرب"، ونحن نؤيد هذه الرسالة".

وأضاف: "إذا خانت الحكومة الأميركية إرادة شعبها خدمةً لجهات خارجية تموّلها وتتحكّم بها، وتمارس عليها الابتزاز، فسوف تكتشف أنّ كلمة "لا" التي قلناها سيعقبها كابوسٌ حقيقي".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشن هجمات جديدة على إيران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية لاستئناف المفاوضات ومنع تجدد المواجهة العسكرية.