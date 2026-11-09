د. حسن العاصي يكتب لوطن: حين يصبح الخيال وطناً: كيف اخترع الإنسان نفسه واخترع الآخر؟

ليست المجتمعات البشرية مجرد تجمعات من الأفراد يتقاسمون الأرض واللغة والمصالح، بل هي قبل كل شيء كيانات سردية تعيش داخل القصص التي ترويها عن نفسها. فمنذ أن رفع الإنسان رأسه نحو السماء متسائلاً عن موقعه في الكون، بدأ في الوقت ذاته بنسج الحكايات التي تمنحه معنى وتُعرّف له من يكون، ومن يكون الآخر. وبينما انشغلت الأنثروبولوجيا، بوصفها علماً للإنسان والثقافة، بفهم أنماط العيش والاعتقاد والتنظيم الاجتماعي، ظل الخيال شريكها الخفي، ذلك العنصر الذي لا يقل تأثيراً عن الوقائع نفسها في تشكيل صورة العالم داخل الوعي الجمعي.

فالإنسان لا يرى الواقع كما هو، بل كما تسمح له ثقافته أن يراه. وهو لا يتعامل مع الآخرين بوصفهم أشخاصاً مجردين، وإنما من خلال شبكة كثيفة من التصورات والرموز والأحكام المسبقة والأساطير والصور الذهنية المتوارثة. وهكذا تتحول الجماعات البشرية إلى منتجين دائمين للسرديات؛ سرديات تمجّد الذات أحياناً، وتشيطن الآخر أحياناً أخرى، أو تعيد تشكيله وفق ما تقتضيه حاجاتها النفسية والسياسية والثقافية. ومن هنا يصبح الخيال قوة اجتماعية هائلة، لا تعمل في فضاء الأدب والفن وحدهما، بل تمتد إلى السياسة والدين والإعلام والتعليم والعلاقات بين الشعوب.

لقد أدرك علماء الأنثروبولوجيا منذ وقت مبكر أن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والتخيل ليست دائماً واضحة كما نتوهم. فالكثير من الصور التي بنتها الأمم عن نفسها أو عن غيرها لم تكن نتاج معرفة مباشرة بقدر ما كانت ثمرة روايات متراكمة وأفكار متخيلة تحولت مع الزمن إلى ما يشبه الحقائق الراسخة. فالغرب صنع لقرون طويلة صورة متخيلة عن "الشرق"، كما صنع الشرق بدوره صوراً متخيلة عن "الغرب". والحضارات القديمة رسمت ملامح الشعوب المجاورة عبر الأسطورة قبل أن تعرفها عبر التجربة. وحتى داخل المجتمع الواحد، كثيراً ما تُبنى صور الفئات الاجتماعية والأقليات والمهاجرين والغرباء انطلاقاً من الخيال الجمعي أكثر مما تُبنى على المعرفة الفعلية.

في هذا السياق، لا يعود الخيال مجرد قدرة إنسانية على الابتكار، بل يصبح آلية لإنتاج المعنى وصياغة الهوية ورسم الحدود بين "نحن" و"هم". إنه القوة التي تصنع الأبطال والأعداء، وتبتكر الرموز المؤسسة للانتماء، وتمنح الجماعات الإحساس بالتمايز والاستمرارية التاريخية. ومن خلاله تتشكل الذاكرة الجماعية، وتُعاد كتابة الماضي، ويُفسَّر الحاضر، كما تُرسم ملامح المستقبل.

لكن هذه العملية ليست بريئة دائماً. فالسرديات التي تُنتجها المجتمعات عن ذاتها وعن الآخرين قد تتحول إلى أدوات للهيمنة والإقصاء والتبرير. وقد يصبح الخيال مصدراً للأحكام المسبقة والعنصرية والخوف من المختلف، تماماً كما يمكن أن يكون جسراً للفهم والتعاطف والانفتاح. لذلك فإن دراسة العلاقة بين الأنثروبولوجيا والخيال ليست ترفاً فكرياً، بل هي محاولة لفهم إحدى أعمق القوى التي تشكل السلوك الإنساني وتعيد إنتاج العلاقات بين الأفراد والجماعات والحضارات.

من هنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت الهويات تُبنى عبر السرديات، وكانت هذه السرديات مشبعة بالخيال بقدر ما هي مشبعة بالواقع، فإلى أي حد نعرف أنفسنا حقاً؟ وإلى أي حد نعرف الآخر كما هو، لا كما تخيلناه عبر قرون من الرواية والتأويل وإعادة إنتاج الصور الذهنية؟ هذا السؤال هو المدخل الأساسي لفهم الكيفية التي يصنع بها الإنسان عالمه الرمزي، ويعيد من خلاله تشكيل ذاته والآخرين على السواء.

الذات بوصفها بناءً سردياً

كيف تصنع الجماعات والأفراد قصصهم عن أنفسهم؟

لا يولد الإنسان مزوداً بقصة جاهزة عن ذاته، بل يأتي إلى العالم حاملاً قابلية لا نهائية لأن يتعلم من هو، وإلى أي جماعة ينتمي، وما المعنى الذي ينبغي أن يمنحه لوجوده. فمنذ اللحظات الأولى لتكوّن الوعي، يبدأ الفرد في استقبال شبكة واسعة من الحكايات والروايات والرموز التي تصوغ فهمه لنفسه وللعالم المحيط به. وهكذا تصبح الهوية، قبل أن تكون حقيقة بيولوجية أو قانونية، مشروعاً سردياً متواصلاً تُنسجه اللغة والذاكرة والثقافة والتاريخ.

فالإنسان لا يعرف نفسه من خلال المرآة فقط، بل من خلال القصص التي يسمعها عن أصله وعائلته ووطنه ودينه وجماعته. إنه يتعلم من الروايات المتوارثة من كان أجداده، وما المآثر التي ينبغي الافتخار بها، وما الآلام التي يجب عدم نسيانها، ومن هم الأبطال الذين يمثلون نموذجاً يحتذى، ومن هم الأعداء الذين تشكلوا في المخيلة الجماعية عبر الزمن. ومن خلال هذا التراكم السردي تتشكل ملامح الـ"نحن"، بوصفها إطاراً رمزياً يمنح الأفراد إحساسهم بالانتماء والاستمرارية والمعنى.

لقد أدركت الأنثروبولوجيا أن المجتمعات لا تعيش فقط داخل الجغرافيا، بل داخل الخيال الذي تنتجه عن نفسها. فالأمم ليست مجرد حدود مرسومة على الخرائط، وإنما هي أيضاً قصص كبرى تتشاركها الجماعات وتؤمن بها. وكلما كانت هذه القصص أكثر رسوخاً وانتشاراً، ازدادت قدرتها على توحيد الأفراد وربطهم بمصير مشترك، حتى وإن لم يعرف بعضهم بعضاً على المستوى الشخصي. فالوطن، في أحد وجوهه العميقة، ليس مجرد أرض، بل سردية جمعية يتقاسمها الملايين حول الماضي والحاضر والمستقبل.

ولا تقتصر هذه العملية على الشعوب والدول، بل تمتد إلى مختلف أشكال التجمع البشري. فالقبائل تبني هويتها عبر أساطير النشأة، والأديان عبر روايات الخلاص والرسالة، والحركات السياسية عبر قصص النضال والانبعاث، وحتى العائلات تحتفظ بأرشيفها الخاص من الحكايات التي تنتقل من جيل إلى آخر بوصفها جزءاً من تعريف الذات الجماعية. وما يُورَّث في جميع هذه الحالات ليس مجرد معلومات، بل رؤية للعالم ومعيار للحكم على الأشياء والناس والأحداث.

غير أن هذه السرديات ليست انعكاساً محايداً للواقع، بل هي عملية انتقاء وتأويل وإعادة بناء مستمرة. فكل جماعة تميل إلى إبراز جوانب معينة من تاريخها وإهمال جوانب أخرى، وتمجيد بعض الوقائع وتقليل أهمية غيرها. ومن هنا تتداخل الذاكرة مع الخيال، وتمتزج الحقيقة بالتأويل، ليصبح ما نعتقد أنه صورة موضوعية عن أنفسنا نتاجاً معقداً لقرون من السرد وإعادة السرد.

وبذلك تبدو الهوية الإنسانية أقل صلابة وأكثر ديناميكية مما نتخيل. إنها ليست جوهراً ثابتاً مستقراً خارج الزمن، بل رواية متحركة يعاد إنتاجها باستمرار عبر اللغة والرموز والطقوس والمؤسسات الثقافية. وكلما تغيرت السرديات تغيرت معها تصورات الناس عن أنفسهم، لأن الذات في نهاية المطاف ليست فقط ما نحن عليه، بل أيضاً القصة التي نختار أن نرويها عن أنفسنا، والقصة التي نريد للآخرين أن يصدقوها عنا.

اختراع الآخر بين المعرفة والخيال

من الصورة الذهنية إلى الأحكام المسبقة

إذا كانت الجماعات البشرية لا تتوقف عن نسج الحكايات حول ذاتها، فإنها في الوقت نفسه لا تكف عن نسج الحكايات حول الآخرين. فالآخر لا يدخل إلى وعينا دائماً بوصفه شخصاً نعرفه أو ثقافة اختبرناها مباشرة، بل كثيراً ما يصل إلينا عبر سلسلة طويلة من الروايات والصور والتصورات التي سبقت حضوره الفعلي. ومن هنا تبدأ واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في التاريخ الإنساني: عملية اختراع الآخر.

فالإنسان يميل بطبيعته إلى تصنيف العالم وإخضاعه لأنماط مفهومة تمكنه من الشعور بالأمان والسيطرة. غير أن هذه الحاجة إلى التصنيف تتحول أحياناً إلى نزعة لاختزال الجماعات والشعوب والثقافات في صور ذهنية مبسطة، فتُستبدل المعرفة الدقيقة بسرديات متخيلة، ويُستعاض عن الواقع المركب بقوالب جاهزة يسهل تداولها وترسيخها في الوعي الجمعي. وهكذا يصبح الآخر أقل حضوراً بوصفه حقيقة إنسانية وأكثر حضوراً بوصفه فكرة.

لقد أظهرت الدراسات الأنثروبولوجية أن صورة الآخر لا تتشكل في الفراغ، بل تنشأ داخل سياقات تاريخية وثقافية وسياسية محددة. فكل مجتمع يبني لنفسه حدوداً رمزية تميزه عن غيره، ومن خلال هذه الحدود يحدد من ينتمي إلى دائرة "نحن" ومن يقع خارجها. وفي هذه اللحظة بالذات يبدأ الخيال في أداء دوره الحاسم؛ إذ تُمنح الجماعة صفات إيجابية تؤكد تفوقها أو تميزها، بينما يُنسب إلى الآخر ما يعزز إحساسها بالتفرد والاختلاف.

وعبر التاريخ، كانت الشعوب كثيراً ما تتعرف إلى جيرانها وأعدائها البعيدين من خلال الأساطير والشائعات والقصص أكثر مما تتعرف إليهم من خلال التفاعل المباشر. فظهرت صور عن شعوب وُصفت بأنها متوحشة أو بدائية أو خبيثة أو غامضة، بينما رُسمت صور أخرى لشعوب نُسبت إليها الحكمة المطلقة أو الفضائل الاستثنائية. وفي الحالتين، كان الخيال يسبق المعرفة، ويصوغ ملامح الآخر قبل أن تتاح فرصة فهمه على حقيقته.

وقد تجلت هذه الظاهرة بوضوح في علاقة الشرق بالغرب عبر القرون. فالشرق لم يكن في المخيال الغربي مجرد فضاء جغرافي، بل أصبح عالماً رمزياً مليئاً بالغموض والعجائبية والأساطير. وفي المقابل، تشكلت لدى قطاعات واسعة من المجتمعات الشرقية صور متخيلة عن الغرب بوصفه نموذجاً للقوة المطلقة أو الانحلال المطلق أو الهيمنة المستمرة. وبين هاتين الصورتين المتقابلتين تقلصت المسافة التي تسمح برؤية الإنسان كما هو، بعيداً عن التشويه والتبسيط.

ولا تكمن خطورة هذه السرديات في كونها خاطئة فقط، بل في قدرتها على التحول إلى حقائق اجتماعية مؤثرة. فما يبدأ بوصفه تصوراً أو خيالاً قد يتحول مع الزمن إلى قناعة راسخة، ثم إلى خطاب سياسي أو إعلامي أو ثقافي يعيد إنتاج التمييز والإقصاء وسوء الفهم. وهكذا تصبح الصور النمطية جزءاً من البنية الذهنية للمجتمعات، تنتقل عبر الكتب والمدارس ووسائل الإعلام والأحاديث اليومية، حتى تبدو وكأنها حقائق لا تحتاج إلى برهان.

لكن الأنثروبولوجيا الحديثة سعت إلى تفكيك هذه البنى المتخيلة، مؤكدة أن الآخر ليس كياناً ثابتاً أو جوهراً مغلقاً، بل إنساناً يعيش التعقيد ذاته الذي نعيشه نحن. فخلف كل صورة نمطية تختبئ حياة حقيقية أكثر ثراءً وتنوعاً مما تسمح به القوالب الجاهزة. ومن هنا تصبح مهمة المعرفة الحقيقية هي تحرير الإنسان من أوهام التصنيف السريع، وإعادة اكتشاف الآخر بوصفه شريكاً في الإنسانية لا موضوعاً للخيال أو الإسقاط.

إن السؤال العميق الذي تطرحه الأنثروبولوجيا هنا ليس: من هو الآخر؟ بل: كيف صنعناه في مخيلتنا؟ وكيف تحولت الصور التي ابتكرناها عنه إلى مرآة خفية تعكس مخاوفنا وطموحاتنا وتحيزاتنا أكثر مما تعكس واقعه الحقيقي؟ ففي كثير من الأحيان، لا تكشف السرديات التي نرويها عن الآخرين من يكونون هم، بقدر ما تكشف من نكون نحن.

السلطة والسرديات الكبرى

كيف تُستخدم القصص لإنتاج الهيمنة والشرعية؟

ربما كان السلاح الأكثر نفوذاً في التاريخ الإنساني ليس السيف ولا البندقية ولا حتى الثروة، بل القدرة على رواية القصة وإقناع الآخرين بتصديقها. فالجماعات البشرية لا تُحكم بالقوة وحدها، وإنما تُحكم أيضاً بالمعاني التي تمنحها السلطة للعالم، وبالسرديات التي تفسر الماضي وتبرر الحاضر وترسم صورة المستقبل. ولهذا لم تكن السيطرة على الأرض منفصلة يوماً عن السيطرة على الخيال.

من منظور أنثروبولوجي، لا تقوم السلطة على الإكراه المادي فحسب، بل على إنتاج منظومات رمزية تجعل الواقع القائم يبدو طبيعياً ومشروعاً بل وضرورياً. فالملوك والأباطرة والحكومات والحركات السياسية والأيديولوجيات الكبرى أدركت جميعها أن الهيمنة المستدامة لا تتحقق بمجرد فرض الأوامر، وإنما عبر بناء حكاية كبرى تمنح الناس سبباً للإيمان والطاعة والانخراط. ومن هنا تصبح السرديات أدوات لصناعة الشرعية قبل أن تكون مجرد روايات عن الأحداث.

لقد بنت الإمبراطوريات عبر التاريخ قصصاً عن رسالتها الحضارية، وقدّمت توسعها بوصفه مهمة نبيلة تهدف إلى نشر النظام أو التقدم أو الخلاص. وفي المقابل، صُوّر الخصوم باعتبارهم تهديداً للفوضى أو الجهل أو الشر. وهكذا لم تكن الحروب تُخاض بالسلاح وحده، بل بالكلمات أيضاً. فالانتصار العسكري يحتاج دائماً إلى قصة تمنحه المعنى، والهزيمة تحتاج إلى رواية تفسرها وتحمي الجماعة من الانهيار النفسي والرمزي.

وتتجلى قوة السرديات الكبرى في قدرتها على إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية. فالتاريخ الذي يصل إلى الأجيال اللاحقة ليس بالضرورة التاريخ كما وقع، بل التاريخ كما أُعيدت روايته. فبعض الأحداث تُرفع إلى مرتبة الملاحم المؤسسة للهوية، بينما تُدفع أحداث أخرى إلى الهامش أو النسيان. وبعض الشخصيات تتحول إلى رموز وطنية أو دينية أو ثورية، لا بسبب ما فعلته فقط، بل بسبب المعاني التي أُسقطت عليها لاحقاً. وهكذا تصبح الذاكرة نفسها ميداناً للصراع على السلطة، حيث تتنافس الروايات المختلفة على احتكار تفسير الماضي.

وفي العصر الحديث، لم تعد الدولة وحدها منتجة للسرديات. فقد دخلت وسائل الإعلام وصناعة الثقافة ومنصات التواصل الاجتماعي إلى قلب هذه العملية. فأصبحت الصور والشعارات والأفلام والأخبار والتعليقات اليومية تشكل فضاءً ضخماً لإعادة إنتاج المعاني وتوجيه الإدراك الجماعي. وما يبدو أحياناً رأياً عاماً عفوياً قد يكون في كثير من الأحيان نتيجة تراكم سرديات متكررة نجحت في ترسيخ رؤية معينة للعالم داخل الوعي الجمعي.

ولعل أخطر ما في هذه السرديات أنها لا تعمل دائماً عبر الكذب الصريح، بل عبر الانتقاء والإبراز والتأطير. إنها لا تخترع الواقع من العدم، وإنما تعيد ترتيبه بحيث يبدو متوافقاً مع المصالح والقيم التي تسعى إلى تعزيزها. ومن هنا تنشأ قدرتها على التأثير العميق؛ لأن الناس لا يشعرون أنهم يخضعون لسلطة مفروضة، بل يعتقدون أنهم يتبنون رؤية طبيعية ومنطقية للأشياء.

غير أن الأنثروبولوجيا تكشف أن وراء كل سردية مهيمنة شبكة من المصالح والقيم والتمثلات الثقافية. فليس هناك معنى بريء تماماً، ولا رواية محايدة بصورة مطلقة. وكل قصة كبرى تحمل في داخلها منظوراً خاصاً للعالم، وتمنح الصوت لفئات معينة أكثر مما تمنحه لغيرها. ولذلك فإن فهم السلطة لا يقتصر على دراسة المؤسسات والقوانين، بل يتطلب أيضاً دراسة القصص التي تجعل هذه المؤسسات والقوانين مقبولة ومشروعة في أعين الناس.

ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: من يملك حق رواية القصة؟ ومن يحدد أي الذكريات تستحق البقاء وأيها يُدفع إلى النسيان؟ إن الصراع على السلطة، في جوهره العميق، ليس صراعاً على الموارد وحدها، بل هو أيضاً صراع على المعنى، وعلى الحق في تعريف الواقع وتحديد من نحن، ومن هم الآخرون، وإلى أين ينبغي أن يتجه التاريخ.

نحو أنثروبولوجيا نقدية للخيال

إعادة التفكير في الذات والآخر في عالم متغير

إذا كانت الأنثروبولوجيا قد كشفت أن كثيراً مما نعتقده عن أنفسنا وعن الآخرين ليس سوى نتاج سرديات تاريخية وثقافية متراكمة، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في اكتشاف هذه الحقيقة فحسب، بل في امتلاك الشجاعة اللازمة لإعادة النظر فيها. فالمجتمعات، شأنها شأن الأفراد، تميل إلى التشبث بالقصص التي تمنحها الطمأنينة والمعنى، حتى عندما تصبح هذه القصص عاجزة عن تفسير الواقع أو متسببة في إنتاج سوء الفهم والانقسام. ومن هنا تنبع أهمية الأنثروبولوجيا النقدية بوصفها مشروعاً فكرياً يسعى إلى مساءلة المسلّمات، وتفكيك الصور الجاهزة، وفحص الأسس التي تقوم عليها تصوراتنا عن الهوية والاختلاف.

إن أخطر ما تفعله السرديات المتوارثة أنها تتحول مع الزمن إلى حقائق بديهية لا تخضع للنقاش. فالأفكار التي بدأت يوماً كتأويلات تاريخية أو تصورات ثقافية تصبح جزءاً من الوعي الجمعي، بحيث يتعامل معها الناس كما لو كانت قوانين طبيعية لا تقبل المراجعة. عند هذه النقطة تحديداً تتدخل الأنثروبولوجيا لتطرح أسئلتها المزعجة: هل الصورة التي نحملها عن أنفسنا هي فعلاً انعكاس لما نحن عليه، أم أنها نتاج قرون من إعادة الحكي والتكرار؟ وهل الآخر الذي نخشاه أو نرفضه أو نمجده موجود بالفعل كما تصورناه، أم أنه مجرد بناء رمزي صنعته مخيلتنا الجماعية؟

في عالم اليوم، لم تعد الحدود الثقافية صلبة كما كانت في الماضي. فقد فتحت الهجرة والعولمة والثورة الرقمية فضاءات غير مسبوقة للتفاعل الإنساني، وأصبح الأفراد يلتقون يومياً بأشخاص يحملون لغات وثقافات وقيمًا مختلفة. غير أن هذا الانفتاح الهائل لم يقضِ بالضرورة على الصور النمطية، بل أدى أحياناً إلى إعادة إنتاجها بأشكال جديدة أكثر تعقيداً وانتشاراً. فالتكنولوجيا التي قربت المسافات بين البشر أصبحت في الوقت ذاته فضاءً واسعاً لتداول الشائعات والأحكام المسبقة والخطابات الإقصائية، مما جعل معركة الوعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولذلك فإن الحاجة إلى أنثروبولوجيا نقدية للخيال لا تنبع من فضول أكاديمي مجرد، بل من ضرورة إنسانية وأخلاقية. إنها دعوة إلى التحرر من أسر التصنيفات الجامدة، وإلى إدراك أن الهويات ليست قلاعاً مغلقة بل كيانات حية تتغير باستمرار. وهي أيضاً دعوة إلى استبدال منطق الأحكام الجاهزة بمنطق الفهم، وإلى الانتقال من البحث عن الفوارق المطلقة إلى اكتشاف المساحات المشتركة التي تجمع البشر رغم اختلافاتهم.

إن فهم الآخر لا يبدأ بمعرفته فحسب، بل يبدأ أولاً بمراجعة الصور التي نحملها عنه. كما أن معرفة الذات لا تتحقق بالانغلاق داخل سرديات تمجيدية مريحة، وإنما بالقدرة على نقدها وإعادة فحصها باستمرار. فكل هوية ترفض التساؤل تتحول مع الزمن إلى عقيدة مغلقة، وكل تصور عن الآخر يرفض المراجعة ينتهي إلى نمط من أنماط العمى الثقافي.

وفي نهاية المطاف، تكشف الأنثروبولوجيا أن الإنسان يعيش داخل عالم من القصص بقدر ما يعيش داخل عالم من الوقائع. غير أن النضج الفكري لا يكمن في التخلص من السرديات، فهذا أمر مستحيل، بل في الوعي بأنها سرديات وليست حقائق مطلقة. وعندما ندرك ذلك، يصبح الخيال وسيلة للفهم لا للتشويه، وجسراً للحوار لا للحواجز، وطريقاً لاكتشاف الإنسانية المشتركة التي تتوارى خلف الاختلافات الظاهرة.

وهكذا لا تعود المهمة الأساسية للأنثروبولوجيا هي دراسة الثقافات فحسب، بل تعليم الإنسان كيف يشك في يقيناته، وكيف ينظر إلى ذاته وإلى الآخرين بعين أكثر تواضعاً واتساعاً وإنصافاً. ففي عالم تتكاثر فيه السرديات المتصارعة، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً ليس: أي قصة نصدق؟ بل: كيف نتعلم أن نصغي إلى قصص الآخرين دون أن نفقد قدرتنا على نقد قصصنا الخاصة؟

حين ننظر إلى المرآة ونرى الآخر

في نهاية المطاف، تكشف لنا الأنثروبولوجيا حقيقة مدهشة ومقلقة في آنٍ واحد: نحن لا نعيش داخل عالم من الوقائع وحدها، بل داخل عالم من السرديات التي نصنعها ونؤمن بها ونورثها للأجيال. فالذات التي نتغنى بها ليست معطىً طبيعياً خالصاً، والآخر الذي نختلف معه ليس دائماً كما رسمته المخيلة الجمعية. وبين هذين القطبين المتقابلين، تتشكل خرائط الانتماء، وتُبنى الهويات، وتُصاغ المواقف والرؤى والمعتقدات.

لقد ظل الإنسان، عبر العصور، يروي القصص ليمنح الوجود معنى، لكنه كثيراً ما نسي أن القصص التي يرويها قد تتحول إلى جدران تفصله عن الآخرين بدل أن تكون جسوراً للتواصل معهم. ومن هنا تكمن أهمية الوعي النقدي؛ ليس في هدم السرديات أو إنكار الحاجة إليها، بل في إدراك حدودها، وفهم الظروف التي أنتجتها، والاعتراف بأنها ليست الحقيقة كلها، وإنما إحدى الطرق الممكنة لرؤية العالم.

إن أكثر ما تحتاجه البشرية اليوم، في زمن تتزاحم فيه الهويات وتتقاطع فيه الثقافات وتتعاظم فيه حدة الاستقطاب، هو القدرة على مراجعة الصور الراسخة التي نحملها عن أنفسنا وعن غيرنا. فكلما ازدادت قدرتنا على مساءلة يقينياتنا، اتسعت قدرتنا على فهم الآخر. وكلما تحررنا من أسر التصنيفات الجامدة، اقتربنا أكثر من جوهر التجربة الإنسانية في ثرائها وتعقيدها وتنوعها.

وهكذا، لا تقودنا الأنثروبولوجيا إلى اكتشاف الآخرين فحسب، بل تقودنا أيضاً إلى اكتشاف أنفسنا من جديد. فهي تذكرنا بأن الهوية ليست قدراً مغلقاً، وأن الاختلاف ليس تهديداً بالضرورة، وأن الحقيقة الإنسانية أوسع من أن تُحتجز داخل رواية واحدة أو منظور واحد. وعندما نصل إلى هذا الإدراك، ندرك أن أعظم رحلة معرفية لا تبدأ بالسفر إلى أراضٍ بعيدة، بل بالجرأة على إعادة النظر في القصص التي اعتقدنا طويلاً أنها تعرّفنا وتفسّر العالم من حولنا.

فربما كان السؤال الأعمق الذي تتركه الأنثروبولوجيا مفتوحاً أمامنا هو: هل نحن حقاً كما نروي أنفسنا، أم أننا ما زلنا أسرى الحكايات التي ورثناها عن ذواتنا وعن الآخرين؟ هذا السؤال وحده كفيل بأن يفتح أبواباً جديدة للفهم، وأن يجعل من المعرفة فعلاً دائماً من أفعال التحرر.