مصلحة مياه محافظة القدس ونقابة المهندسين - مركز القدس تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وطن للأنباء: بحث وفد من مصلحة مياه محافظة القدس، برئاسة مديرها العام المهندس ثائر جلود، سبل تعزيز التعاون المشترك مع نقابة المهندسين - مركز القدس ، خلال لقاء مع نقيب المهندسين المهندس طارق الزرو، في مقر النقابة بمدينة البيرة ، بحضور عدد من مديري الدوائر في المصلحة .

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات المهنية والفنية، والاستفادة من الكفاءات الهندسية في دعم قطاع المياه وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستجابة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأكد المدير العام لمصلحة مياه محافظة القدس، المهندس ثائر جلود، أهمية تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين ، باعتبارها شريكاً مهنياً ووطنياً مهماً في تطوير قطاع المياه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تبادل الخبرات الفنية والهندسية وتكثيف التنسيق بين المؤسسات يسهمان في تطوير الأداء المؤسسي، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، وتعزيز كفاءة العمل بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وأولويات المصلحة.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين، المهندس طارق الزرو، حرص النقابة على تعزيز التعاون مع مصلحة مياه محافظة القدس، وتوظيف الخبرات والكفاءات الهندسية لدعم جهود تطوير قطاع المياه وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الوطنية والنقابات المهنية، بما يعزز التكامل في العمل ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، خدمةً للمصلحة العامة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص مصلحة مياه محافظة القدس ونقابة المهندسين - مركز القدس على توطيد علاقات التعاون والشراكة، وتعزيز التنسيق المشترك بما يدعم تطوير قطاع المياه ويرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.