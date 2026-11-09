تقرير: المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض إلى النصف ولن تتوقف

وطن للأنباء: أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الجاري، خلافا لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وإنما ستُخفض تدريجيا إلى النصف خلال خمس سنوات، وفق تفاهمات يجري بحثها بين الجانبين.

وبحسب الصحيفة، تهدف المفاوضات الجارية بين ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولين إسرائيليين من وزارة الأمن والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، إلى التوصل لاتفاق جديد للمساعدات العسكرية قبل نهاية العام الجاري، وقبل تنصيب الكونغرس الجديد في كانون الثاني المقبل.

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بتصريحات ترامب بشأن وقف المساعدات مع نهاية العام، ولم يفهموا دوافعها، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقديره أن الإعلان جاء في إطار اعتبارات سياسية داخلية أميركية، بهدف دعم مرشح الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، الذي خسر أمام منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوجه الأميركي يقضي بتقليص مدة اتفاق المساعدات المقبل من عشر سنوات إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على قيمته السنوية البالغة 3.3 مليار دولار، على أن يبدأ سريانه مع انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

ووفق التفاصيل، ستخصص المساعدات لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المقاتلة والمروحيات والذخائر الأميركية، إلى جانب زيادة المخصصات السنوية للتعاون في تطوير منظومات الدفاع الصاروخي، التي تبلغ حاليا نصف مليار دولار، دون تحديد قيمة المخصصات الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مذكرة التفاهم بشأن الاتفاق الجديد ستُعرض على الكونغرس الحالي قبل نهاية العام، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية المصادقة عليها، مقابل مخاوف من أن يعرقل الكونغرس المقبل تحويل المساعدات اعتبارا من عام 2028 وما بعده، ولا سيما في حال استمرار بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.