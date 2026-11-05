السيناتور مارك كيلي: هيغسيث "يجب أن يرحل"

وطن للأنباء: قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، إن على وزير الدفاع بيت هيغسيث "الرحيل في أقرب وقت ممكن"، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه مشرعون جمهوريون لتحميل هيغسيث مسؤولية الهزيمة المدوية التي مني بها الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية.

وصرح كيلي لشبكة CNN، قائلاً: "ينبغي على دونالد ترامب إقالته. وإذا لم يقم بذلك، فسنرى ما يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب فعله؛ إذ يبدو أنهم يتجهون نحو عزله. سنرى ما ستؤول إليه هذه المساعي. أريد رحيله في أسرع وقت ممكن، لأنه ببساطة غير قادر على أداء مهام منصبه، كما أنه يلحق ضرراً جسيماً بالجيش الأمريكي".

وقد يصوت مجلس النواب، ربما في الأسبوع المقبل، على عزل هيغسيث، الذي يشغل أعلى منصب قيادي في البنتاغون.

وأشار كيلي، وهو متقاعد عمل بالبحرية الأمريكية برتبة كابتن، إلى أنه بمجرد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، فإنهم "سيمارسون ضغوطاً على الرئيس" لإنهاء الحرب في إيران، مضيفاً: "نحن نمتلك الأدوات اللازمة لذلك".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخطط للترشح للرئاسة في عام 2028 -وهو أمر سبق أن ألمح إلى إمكانية التفكير فيه علناً- قال كيلي لتابر إنه لم يتخذ قراره بعد.

وأضاف: "في الوقت الراهن، أجري الكثير من المكالمات الهاتفية لتهنئة الفائزين في انتخابات الليلة الماضية. أما بقية الأمور، فسأبحثها لاحقاً مع عائلتي".