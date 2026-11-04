فوربس: تراجع ثروة ترامب 73 مليون دولار عقب خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

وطن للأنباء: تراجعت ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنحو 73 مليون دولار، عقب انخفاض أسهم شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وذلك في أعقاب النتائج التي أفرزتها انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والتي انتهت بفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت مجلة "فوربس"، في تقرير نشرته الأربعاء، إن صافي ثروة ترامب انخفض بهذا المقدار مع تراجع أسهم شركته في تعاملات الأسواق المالية، مشيرة إلى أن السهم هبط بأكثر من 11% في التعاملات المبكرة، مسجلاً 5.23 دولارات، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق خلال التداولات.

وبحسب تقديرات المجلة، بلغت القيمة الإجمالية لثروة ترامب نحو 6.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فيما يمتلك الرئيس الأميركي نحو 41% من أسهم شركة "ترامب ميديا".

ويأتي تراجع أسهم الشركة في أعقاب الخسائر التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يُنذر بمرحلة جديدة من الانقسام داخل واشنطن، ويضع إدارة ترامب أمام تحديات تشريعية ورقابية متزايدة.

وأشارت "فوربس" إلى أن سهم الشركة يواصل أداءه المتراجع منذ بداية العام الجاري، إذ فقد أكثر من 55% من قيمته، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات مالية، بعدما سجلت خسائر صافية بلغت 238.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل إيرادات فصلية لم تتجاوز 1.7 مليون دولار.

يُعد هذا التراجع ضربة جديدة لاستثمارات ترامب المرتبطة بشركته الإعلامية، التي تمثل أحد الأصول التي يملك حصة كبيرة فيها، فيما تعتمد غالبية ثروته، وفق تقديرات المجلة، على محفظته العقارية واستثماراته الأخرى