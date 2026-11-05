الحرس الثوري: حريق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية بمضيق هرمز والسيطرة على مسيرتين أميركيتين

رام الله – وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة الإيراني اندلاع حريق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية، كانت تعبر مضيق هرمز عبر "المسار غير القانوني"، كما أعلن سيطرته على مسيرتين أميركيتين من طراز "لوكاس" وإنزالهما سالمتين قبل الاستيلاء عليهما.

وقال حرس الثورة، إن وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للقوة البحرية تمكنت من السيطرة على المسيرتين الأميركيتين والتحكم بهما وإنزالهما سالمتين، قبل الاستيلاء عليهما.

وفي سياق متصل، أفاد الحرس باندلاع حريق في ناقلتي النفط والقاطرة البحرية إثر عبورها من المسار غير القانوني في مضيق هرمز، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوية السفن أو حجم الأضرار أو أسباب اندلاع الحريق.

وحذر حرس الثورة من أن محاولات خرق القوانين في مضيق هرمز ستؤدي، إلى مزيد من الخسائر المالية والهزائم السياسية للولايات المتحدة.