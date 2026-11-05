الاشتراكيون يصنعون التاريخ في الولايات المتحدة

وطن للأنباء:في سابقة تاريخية، حقّق الاشتراكيون الأمريكيون فوزاً لافتاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما تمكّن سبعة مرشحين اشتراكيين من حسم مقاعدهم في مجلس النواب، في حدثٍ وصفه مراقبون بأنه تحوّل غير مسبوق في المشهد السياسي الأمريكي.

ورفع أنصار منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا (DSA) أعلامهم الحمراء التي تتوسطها قبضة مرفوعة وورود حمراء، احتفالاً بنتيجة اعتبروها انتصاراً للجماهير ولقضايا العدالة الاجتماعية، والحق في السكن والتعليم والصحة، ورفض هيمنة رأس المال الكبير على القرار السياسي.

وقال منظمون في المنظمة إن هذا الفوز هو ثمرة سنوات من العمل الميداني داخل الأحياء والجامعات وأماكن العمل، والانحياز الواضح للطبقات العاملة والفقراء والمهمّشين، في مواجهة حملات التشويه والحصار الإعلامي.

ويأتي هذا الانتصار في وقتٍ تشهد فيه الولايات المتحدة تصاعداً في الاحتجاجات العمالية والشبابية، وتنامي النقاش حول الاشتراكية كبديلٍ للنظام القائم، بعد عقودٍ من تهميشها في الخطاب السياسي الرسمي.

وبهذه النتيجة، ارتفعت كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في الكونغرس من نائبين إلى 7 نواب.

•النائبان المعاد انتخابهما:

ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز - نيويورك، الدائرة 14

رشيدة طليب - ميشيغن، الدائرة 12

• النواب الجدد الخمسة:

كريس راب - بنسلفانيا

ميلات كيروس - كولورادو

دونافان ماكيني - ميشيغن

دارياليزا أفيلا-شوفالييه - نيويورك

كلير فالديس - نيويورك