قاآني: عمق المقاومة لا يُقاس بمدى السلاح.. وواشنطن أمام حسابات خاطئة

وطن للأنباء: توجّه قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد إسماعيل قاآني، إلى قادة الولايات المتحدة الأميركية بالقول، إنّ عليهم إدراك أنّ "المقاومة تشكل جبهة واحدة، كي لا يقعوا في خطأ حسابي فادح"، واصفاً إياهم بـ "قليلي التدبير".

وحذّر قآاني واشنطن بالقول، إنها إذا واصلت "سلوكها المقامر"، فـ "إن جبهة المقاومة قادرة على توجيه ضربات جوهرية لها على مستوى السطح والعمق معاً".

وأوضح أن نتيجة مقامرة ترامب كانت بيع رصيد الولايات المتحدة الممتد على مدى 250 عاماً وخسارة مضيق هرمز.

ووصف قآاني ترامب بـ "النرجسي"، الذي "بدأ مقامرة الحرب مع إيران بعد الوثوق بكلام نتنياهو (رئيس وزراء الاحتلال) المخادع".

وأضاف: "لا تحسبوا عمق الجبهة بمدى السلاح، بل أضيفوا عمق المقاومة، وإلا ستكون حرباً بالسلاح في هرمز وتحريراً لباب المندب بالمقاومة".

وفي وقتٍ سابق اليوم، شدد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، على أن "تعزيز السيادة ووحدة الساحات من فلسطين ولبنان والعراق واليمن هو بشارة لرفع راية الحق والاستعداد لنظام عالمي جديد".