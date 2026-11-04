الصحة: 209 مرضى وجرحى فقط غادروا غزة للعلاج بالخارج خلال أكتوبر

وطن للأنباء: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 209 مرضى وجرحى فقط تمكنوا من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك خلال سبعة أيام فقط من أصل 17 يوما كان من المفترض أن تتم فيها عمليات الإجلاء الطبي، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة التي تحاصر آلاف الحالات الحرجة.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الأرقام لا تتناسب مطلقا مع حجم الكارثة الصحية في القطاع، وتمثل تسويفا متعمدا يعرض حياة آلاف المرضى والجرحى المنتظرين للإجلاء للخطر المباشر.

وأوضحت أن عدم انتظام فتح المعابر والمماطلة في إصدار الموافقات يحولان عمليات الإجلاء الطبي إلى سباق مع الزمن، تفقد خلاله الحالات الحرجة فرصتها في الحياة.

وطالبت الوزارة بممارسة ضغوط جادة على سلطات الاحتلال لرفع القيود المفروضة، وإلزامها بفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن إجلاء المرضى والجرحى وتسهيل سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع.