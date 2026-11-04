الاحتلال يداهم مسكناً ومستوطنون يحرقون كرفاناً جنوب الخليل

وطن للأنباء: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مسكناً في مسافر يطا وفتشته، فيما أحرق مستوطنون كرفاناً زراعياً في واد اجحيش جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الركيز في مسافر يطا، وداهمت مسكن المواطن محمد النجار، وقامت بتفتيشه وتدمير محتوياته.

وفي واد اجحيش شرق بلدة السموع، أحرق مستوطنون من البؤرة الاستيطانية التي أُقيمت حديثاً على أراضي المواطنين في واد الرخيم، كرفاناً زراعياً للمواطن مراد نصار، بما يحتويه من مواد ومعدات زراعية.