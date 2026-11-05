"أكسيوس" : الشماتة الإيرانية قد تدفع ترامب لاستئناف الحرب

وطن للأنباء: قال موقع "أكسيوس" إن موقف إيران تجاه نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية قد يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "المبتهجين" في طهران بنتائج الانتخابات قد يرفعون احتمال قرار ترامب العودة إلى الحرب.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال فيها "إن الهجوم على الجمهورية الإسلامية لا يحقق نصراً بل يؤدي إلى فشل".

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في جهود الوساطة ومستشارين لترامب وخبراء في شؤون الشرق الأوسط، إن "شماتة إيران" قد تزيد من احتمالية أن يقرر الرئيس الأمريكي استئناف الحرب.