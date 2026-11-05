الطقس: انخفاض على الحرارة.. وأمطار متفرقة اعتباراً من ظهر اليوم

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا الى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.