البيت الأبيض ينشر صورة لترامب: "لا يزال رئيسكم" عقب خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس

وطن للأنباء: نشر البيت الأبيض، الأربعاء، صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مرفقة بعبارة "تنويه: ترامب لا يزال رئيسكم"، في أعقاب الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتضمنت الصورة، التي ظهر فيها ترامب واقفاً أمام مكتبه في البيت الأبيض، عبارة باللغة الإنجليزية: "PSA: TRUMP IS STILL YOUR PRESIDENT"، فيما أرفق الحساب المنشور بتعليق مقتضب قال فيه: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".

وجاء نشر الصورة بعدما حقق الديمقراطيون فوزاً واسعاً في الانتخابات، وتمكنوا من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يضع إدارة ترامب أمام مرحلة أكثر صعوبة خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وتمنح النتائج الديمقراطيين قدرة أكبر على عرقلة أجندة ترامب التشريعية، وممارسة رقابة أوسع على إدارته، وفتح تحقيقات بشأن سياساتها وقراراتها.

وتحمل العبارة التي اختارها البيت الأبيض تأكيداً على استمرار ترامب في منصبه رئيساً للولايات المتحدة، رغم الانتكاسة الانتخابية التي تعرض لها حزبه، وما أفرزته من تحول في موازين القوى داخل الكونغرس.