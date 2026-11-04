الطعن في قرار حظر "فلسطين أكشن" أمام العليا البريطانية

وطن للأنباء: نظرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقدم ضد قرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة محظورة.

وجاء انعقاد الجلسة وسط تظاهرة داعمة للمجموعة أمام مبنى المحكمة في العاصمة لندن، رفع خلالها المشاركون لافتات تندد بقرار الحظر وتطالب بإلغائه.

وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة البريطانية فتشت عدداً من المتظاهرين ونفذت اعتقالات في صفوف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق حظر حركة "فلسطين أكشن"، المعروفة بنشاطها المناهض للاحتلال الإسرائيلي وشركات السلاح الداعمة له، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونشطاء.

وقال مراسلون إن المحتجين أكدوا أن قرار الحظر يمثل تقييداً لحرية التعبير والتضامن مع القضية الفلسطينية.

ولم تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الطعن حتى لحظة إعداد الخبر.