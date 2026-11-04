ساندرز: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تتيح محاسبة ترامب

رام الله – وطن للأنباء: رحّب السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز بسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن النتائج تتيح للكونغرس محاسبة الرئيس دونالد ترامب، فيما حمّل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون الرئيس مسؤولية الحرب على إيران، محذرا من تداعياتها السياسية في ظل تزايد استياء الأمريكيين من خوض حرب جديدة.

وقال ساندرز، في تعليق على نتائج الانتخابات، اليوم الأربعاء: "سيُسيطر الديمقراطيون الآن على مجلسي النواب والشيوخ، مما يتيح لهم محاسبة ترامب. وهذا أمر رائع".

وأضاف أن التفاوت الكبير في الدخل والثروة يتطلب بذل مزيد من الجهود، مشددا على ضرورة النضال من أجل الأسر العاملة.

من جهته، حمّل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في إدارة ترامب، جون بولتون، الرئيس الأمريكي مسؤولية الحرب على إيران، معتبرا أن استمرار العملية العسكرية المطولة يعود إلى إحاطة ترامب نفسه بمجموعة من المتملقين.

وقال بولتون إن الأمريكيين غير راضين عن خوض حرب أخرى تبدو بلا نهاية، وإنهم يحملون ترامب المسؤولية كاملة عن تداعياتها.

وفي سياق متصل، وصفت صحيفة "واشنطن بوست" نتائج الانتخابات بأنها ضربة تاريخية غير مسبوقة يتلقاها ترامب منذ عام 1974، في إشارة إلى حجم التحول في موازين القوى السياسية داخل الولايات المتحدة.