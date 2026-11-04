الاحتلال يهدم منزلا في سلوان جنوب المسجد الأقصى

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن سليمان أبو صبيح في حي البستان بالبلدة، وتبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعا.

وأضافت، أن أبو صبح يقطن هو وزوجته في المنزل، الذي يعود بناؤه إلى 25 عاما، علما أنه يعاني من ظروف صحية خاصة بعد بتر إحدى ساقيه.

ولفتت المصادر، أنه سبق عملية الهدم قيام جرافات الاحتلال بتخريب الطرق وخلع الأشجار في البلدة، بهدف شق طريق يتيح لها الوصول إلى المنزل المستهدف وهدمه.