مستوطنون يهاجمون مدرسة سكة غرب الخليل ويحاولون الاعتداء على الطلبة

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مدرسة سكة غرب الخليل، وحاولوا الاعتداء على الطلبة والمعلمين، عقب اقتحامها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وحاولوا الاعتداء على الطلبة والمعلمين، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت في محيطها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن إدارة المدرسة عملت على تأمين الطلبة وإخراجهم من الصفوف وساحة المدرسة، حفاظا على سلامتهم، في ظل محاولة المستوطنين مهاجمتهم والاعتداء عليهم.

وتتعرض المناطق الواقعة غرب وجنوب غرب الخليل لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، وتطال الأطفال والطلبة.