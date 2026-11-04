جامعة هولندية تلغي محاضرة تتناول "دعاية صهيونية" حول هجوم 7 أكتوبر

وطن للأنباء: ألغت جامعة ماستريخت الهولندية اجتماعاً نظمته منظمة طلابية يهودية، قبل ساعة واحدة من موعد انعقاده، على خلفية احتجاجات نظمها نشطاء مؤيدون لفلسطين خارج مكان الفعالية.

وكان من المقرر أن يشارك 12 طالباً في محاضرة ألقاها أستاذ العلوم الاجتماعية إيلي سابير، حول مزاعم إسرائيلية حول هجوم السابع من أكتوبر"، ونظمها اتحاد الطلاب اليهود.

وجاء إلغاء الفعالية بعد أن دعت مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى الاحتجاج على انعقادها، ووصفت جماعة "طلاب ماستريخت من أجل فلسطين" الاجتماع بأنه "دعاية صهيونية".

وحثت الجماعة، في منشور عبر إنستغرام، أنصارها على التوجه إلى مكان الفعالية وتنظيم احتجاج، داعية المشاركين إلى إحضار الطبول والأواني لإحداث الضوضاء.

وقررت إدارة الجامعة إلغاء الاجتماع بعدما تجمع متظاهرون خارج الموقع الجديد الذي نُقلت إليه الفعالية في اللحظات الأخيرة، رغم تأكيد المنظمين أن المحتجين لم يتصرفوا بصورة عدوانية.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر داخل الجامعات الأوروبية بشأن الفعاليات المرتبطة "بإسرائيل" والحرب على قطاع غزة، والاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الفلسطينيين.