هزيمة مدوية لترامب .. الديمقراطيون يحققون فوزا ساحقا

وطن للأنباء: انتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد فوزه بـ51 مقعدا من أصل 100، في تحول بارز في موازين القوى داخل الكونغرس، عقب تحقيق انتصارات في عدد من الولايات، أبرزها تكساس وآيوا وأوهايو وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية.

وشكل فوز الديمقراطيين بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس محطة لافتة، إذ تمكنوا من انتزاعه للمرة الأولى منذ عام 1988، كما فازوا بمقعد ولاية كانساس للمرة الأولى منذ عام 1932.

وفي تكساس، هنأ المرشح الجمهوري باكستون منافسه الديمقراطي تالاريكو بفوزه، واصفاً ليلة الانتخابات بالصعبة، في إقرار بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي.

وعقب النتائج، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، إن الأميركيين قالوا كلمتهم، مؤكداً أن حزبه سيعمل على تلبية تطلعاتهم، ومتوعداً بمحاسبة المسؤولين عما وصفه بممارسات الفساد غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن حزبه يحمل رسالة للأميركيين مفادها أن "الفرج قادم".

وفي المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا متشددا إزاء المرحلة المقبلة، إذ نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عنه اعتقاده بأن الديمقراطيين سيرغبون في العمل معه، محذراً من أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد كل شيء في حال عدم التعاون معه.

وتضع هذه النتائج إدارة ترامب أمام واقع سياسي جديد، مع انتقال الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، وما يترتب على ذلك من تداعيات على تمرير التشريعات والسياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله إن ترامب عازم على مواجهة ما وصفه بـ"اليسار المتطرف" بصرف النظر عن النتائج، مضيفا: "استعدوا للآتي".

من جهته، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ترامب قوله إنه مستعد تماما لقبول نتائج الانتخابات، معتبرا أن الجمهوريين كانوا سيحققون "فوزا ساحقا" لو كان هو المرشح.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا سياسيا مهما لترامب، إذ إن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس ستضع إدارته أمام تحديات كبيرة، وتمنح الديمقراطيين مساحة أوسع لمراقبة سياساته وعرقلة عدد من تشريعاته.