إصابات بالاختناق واحتجاز معلم خلال اقتحام الاحتلال المغير شمال شرق رام الله

وطن للأنباء: أصيب طلاب مدرسة بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب مدرسة في المغير، ما أدى الى إصابة طلبة المدرس بحالات اختناق واحتجزت أحد معلميها وأغلقت مدخلها.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق الله لاقتحامات متواصلة من الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستعمرين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.