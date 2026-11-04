أول فلسطينية أميركية محجبة تدخل مجلس شيوخ نيويورك.. عبير قواس تفوز بـ75% من الأصوات

وطن للأنباء:فازت الأميركية من أصول فلسطينية عبير قواس بمقعد الدائرة الثانية عشرة في مجلس شيوخ ولاية نيويورك، بعد حصولها على نحو 75% من الأصوات، مع فرز نحو 90% منها، لتصبح أول امرأة فلسطينية أميركية محجبة تفوز بعضوية الهيئة التشريعية للولاية.

وتغلبت قواس على منافسها الجمهوري هان خون تو، في الانتخابات التي جرت ضمن انتخابات التجديد النصفي الأميركية، محققة سابقة في تمثيل الفلسطينيين في المؤسسات التشريعية بالولاية.

وخاضت قواس حملتها الانتخابية ببرنامج ركز على توفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المهاجرين، وتحسين الرعاية الصحية، وحقوق العمال، إلى جانب دعم الحقوق الفلسطينية.

وحظيت بدعم عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عمدة نيويورك زهران ممداني، والسيناتور بيرني ساندرز، والنائبة رشيدة طليب