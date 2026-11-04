الاحتلال يعتقل 16 مواطنا ومواطنة من محافظة الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 مواطنا ومواطنة من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين إبراهيم الجعبة، وبسام الجعبة ونجله يوسف، ومعاذ علاء الجعبة، وعدي الجعبة، وأسامة زيد الجنيدي، وحسين نضال التميمي، وجعفر أبو رجب، ومنتصر الشريف، وعلاء عماد أسعيد، وجعفر يوسف إسكافي وشقيقه، إضافة إلى رنين مجدي الجعبة، وأم زيد الجعبة زوجة المبعد ماجد الجعبة، وزوجة زيد الجعبة المعتقل منذ عامين لدى الاحتلال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا المواطن ماهر فريد الهروش من بلدة يطا جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وتشهد محافظة الخليل اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، تتخللها حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وإغلاق للطرق، ما يقيّد حركة تنقل المواطنين ويؤثر في حياتهم اليومية.